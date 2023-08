Calciomercato, doppio affare in casa Juve: ormai ci siamo

In casa Juventus c’è aria di rivoluzione e rifondazione totale per pensare ad un futuro più roseo: doppio affare in casa bianconera

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Basta un secondo per passare dalle stelle alle stalle, ma non bisogna demordere al primo ostacolo incontrato. Ora la Juventus cercherà di pensare a nuove cessioni dopo stagioni vissute in maniera frenetica e senza risultati convincenti. Una rivoluzione totale per tornare alla ribalta già a partire da questa stagione appena iniziata con una convincente vittoria contro l’Udinese.

Ora è arrivato il momento decisivo per pianificare gli ultimi affari da urlo. La Juventus è diventata molto attiva sul piano cessioni con tanti giovani già con le valigie in mano. Da monitorare attentamente le varie uscite importanti con il ds Giuntoli sempre protagonista in assoluto. Una strategia completamente differente rispetto alle ultime stagioni con un piano davvero preciso ed oculato.

Calciomercato, la Juventus attiva sul fronte cessione: che doppio addio

Da monitorare attentamente la situazione di Leonardo Bonucci, che è stato ad un passo anche alla Lazio. Maurizio Sarri avrebbe fermato subito l’acquisto visto che avrebbe altre idee in mente. L’esperto difensore bianconero ormai dovrà trovare una nuova sistemazione in tempi brevi per continuare la sua entusiasmante carriera.

Leonardo Bonucci è sempre più vicino all’addio alla Juventus. Come svelato da Alessandro Sugoni a Sky Sport potrebbe seguirlo il giovane bianconero Iling-Junior, mandato in campo da Allegri nella ripresa contro l’Udinese. I due sarebbero finito nel mirino dell’Union Berlino, protagonista nelle ultime stagione in Bundesliga.

Il giocatore della Juventus ha tanto mercato: su di lui anche l’Atalanta che ha sempre lavorato alla grande sulle corsie esterne. Ora il ds Cristiano Giuntoli ha intenzione di vendere tanti prospetti interessanti per poi pensare anche al tesoretto in ottica futura.

Una strategia accurata da parte della dirigenza bianconera che vuole prima pensare alle cessioni per poi mettere a segno colpi importanti a partire da gennaio. Una sessione estiva vissuta in maniera particolare da parte dei tifosi della Juventus, che si aspettavano un acquisto ad effetto come Lukaku, che forse non arriverà mai.

Nel mondo del calcio tutto cambia in fretta senza più davvero un minimo di riconoscenza: il calciomercato è diventato sempre più frenetico rispetto al passato. Doppio affare suggestivo in casa Juventus per pensare a nuovi colpi per il futuro.