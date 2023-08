Futuro Osimhen, c’è un problema…con i social: allarme Napoli

Il Napoli sta provando a completare il calciomercato estivo con il rinnovo di Osimhen: c’è un problema per la firma sul nuovo contratto.

Il bomber nigeriano ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con una doppietta che lo ha portato subito in cima alla classifica capocannonieri della Serie A. Il suo futuro è ancora in bilico, anche se gli accordi di cui si è spesso parlato con l’Arabia Saudita non sono veritieri e non andrà a giocare in Medio Oriente come è successo a tanti altri top player.

La situazione di Osimhen con il Napoli è in divenire, con gli azzurri che vorrebbero blindarlo con il rinnovo di contratto.

Napoli, Osimhen è il vero colpo del calciomercato estivo

Il nome di Victor Osimhen è il vero colpo di calciomercato per il Napoli. Riuscire a trattenere l’attaccante nigeriano dalle sirene straniere, arabe e non solo, è fondamentale per puntare nuovamente alla vittoria dello Scudetto e a fare benissimo anche in Champions League.

Lo hanno cercato il Manchester United e il PSG in Europa ma i club si sono spaventati di fronte alla richiesta di 200 milioni di euro da parte di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha forzato la mano per trattenerlo e ora vuole proporgli il rinnovo di contratto.

Il futuro di Osimhen potrebbe essere ancora al Napoli, e non solo per questa stagione. Rudi Garcia ha iniziato a conoscerlo anche in campo e non vuole farne più a meno.

Rinnovo Osimhen: le ultime sul rinnovo

La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli va avanti da tempo. Il suo agente, Roberto Calenda, ha incontrato più e più volte il presidente De Laurentiis nei ritiri di Dimaro e di Castel di Sangro ma non si è ancora arrivati alla svolta.

Secondo quanto riferisce calcionapoli24.it, la strada intrapresa è quella giusta per la fumata bianca. L’attaccante nigeriano dopo la doppietta contro il Frosinone ha deciso di non sbilanciarsi più di tanto e ha chiesto tempo anche ai media prima di capire la situazione reale e ufficiale.

Secondo il portale napoletano, l’ultimo step per il rinnovo del contratto di Osimhen è rappresentato dai dettagli che riguardano le clausole accessorie, legate ai diritti di immagine e dai social network che rivestono una reale importanza vista la caratura internazionale raggiunta da Victor Osimhen.

I social di Osimhen sono un “problema” da risolvere per il Napoli

Il rinnovo di Osimhen sembra vicino alla chiusura. Il Napoli vuole firmare nei prossimi giorni ma ci sono dei dettagli importanti da limare, secondo la società. L’attaccante nigeriano è anche molto attivo sui social e questo aspetto ha frenato la trattativa per qualche giorno.

Il Napoli vorrebbe poter “condividere” e gestire in qualche modo i profili social dell’attaccante e se ne sta parlando da alcuni giorni.