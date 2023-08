Serie A, l’agente apre alla big di Serie A: “Dai 40 ai 60 milioni”

Il calciomercato delle big di Serie A è ancora in alto mare e potrebbe portare ulteriori novità nel giro di poche ore: l’agente apre all’accordo.

Tutte le grandi squadre del nostro campionato stanno provando a gestire nel miglior modo possibile gli affari degli ultimi giorni per evitare di restare con le squadre incomplete. Ci sono obiettivi molto importanti da raggiungere e la stagione è ormai iniziata. Gli allenatori sono alla ricerca di volti nuovi che potrebbero fare al caso delle rispettive rose e potrebbero anche cambiare le sorti del campionato.

Le aste tra le big della Serie A non sono ancora terminate e, anzi, nelle prossime ore potrebbero anche aumentare, visto che molti calciatori stanno spingendo per poter provare esperienze italiane.

Calciomercato, colpo dalla Bundesliga: i dettagli

La Serie A può accogliere tanti altri calciatori importanti negli ultimi 10 giorni di calciomercato. Mancano ancora tanti tasselli a diverse squadre e non sono da escludere anche colpi di altissimo livello. Dalla difesa all’attacco servono ancora alcuni calciatori che completeranno la rosa e daranno modo agli allenatori di poter rispettare le aspettative dei tifosi.

La situazione relativa ai nuovi acquisti in Serie A è ancora in alto mare. Possono arrivare ancora calciatori molto importanti e ora si può dare il via alle vere aste.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è la possibilità di chiudere un colpo d’oro dalla Bundesliga.

Napoli, Inter e Milan su Simakan per la difesa

Mohamed Simakan è uno dei calciatori nel mirino delle big di Serie A. Napoli, Milan e Inter seguono da tempo il difensore francese di origini guineane. Sta facendo le fortune del Lipsia e potrebbero esserci accelerazioni improvvise nei prossimi giorni.

Il suo agente, Badoe Sambague, ai microfoni di Calcio Napoli 24 Tv ha parlato dell’interesse del Napoli per Simakan ma ha anche confermato i contatti con Inter e Milan in passato.

“Paolo Maldini lo osservò e disse che sarebbe diventato un top”, svela Sambague parlando della svolta nella carriera di Simakan, e poi rivela che “giocare in Italia sarebbe fondamentale per la formazione tattica e per la carriera“.

Simakan al Napoli? L’agente svela il prezzo

L’agente di Simakan rivela che “ci sono stati dei contatti in passato con Napoli, Inter e Milan“, stuzzicando le idee dei tifosi azzurri, ancora non contenti dell’innesto di Natan che potrebbe non essere all’altezza di Kim Min-Jae.

Quanto costa Simakan? “La valutazione è sui 60 milioni di euro ma dipende dalla società che lo vuole. Il Lipsia potrebbe decidere di cederlo per una cifra tra i 40 e i 60 milioni di euro“.

Il Napoli può valutare il suo innesto, anche se sembra improbabile, considerato l’acquisto di Natan e la presenza di Ostigard, Juan Jesus e Rrahmani in difesa.