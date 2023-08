Tesoretto Juventus: Allegri ora aspetta il bomber, si chiude

Nonostante le parole rilasciate ieri da Massimiliano Allegri, la Juventus starebbe comunque lavorando per qualche colpo in entrata in questo calciomercato.

L’intenzione della dirigenza bianconera è infatti quella di regalare al tecnico toscano almeno un altro paio di rinforzi interessanti per completare e rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio di stagione. Dopo le tante cessioni messe a segno sino ad ogg, la Juventus ha a disposizione un importante tesoretto da poter reinvestire in questo calciomercato, possibilità che Giuntoli sarebbe pronto a sfruttare soprattutto per un giocatore in particolare.

Stando alle ultime notizie, infatti, con questi famigerati soldi delle cessione la Vecchia Signora è pronta a stringere i tempi per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo bomber.

Calciomercato Juventus: Allegri aspetta il nuovo bomber

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che nonostante le dichiarazioni di ieri di Allegri è comunque al lavoro per apportare alla formazione bianconera un paio di modifiche con qualche innesto di qualità.

Ad oggi sono diversi i ruoli sui quali la Juventus deve investire, ma la priorità assoluta parrebbe essere quella relativa alla prima punta, giocatore che Allegri starebbe chiedendo da un po’ di tempo alla sua dirigenza dopo gli ultimi screzi con Dusan Vlahovic che, d’altro canto, potrebbe lasciare la Vecchia Signora in questo calciomercato. Nel corso delle ultime settimane tantissimi nomi interessanti sono stati accostati al club bianconero, ma nelle idee di Giuntoli ed Allegri il preferito è sempre stato solo uno, giocatore sul quale la Juventus avrebbe finalmente a disposizione la possibilità economica per chiudere le operazioni.

Stando infatti a quanto riportato da fantacalcio.it, con i soldi incassati nell’ultimo mese e mezzo dalle cessioni la Vecchia Signora potrebbe affondare una volta e per tutte il colpo decisivo su Romelu Lukaku, che a questo punto potrebbe arrivare in bianconero in questo calciomercato a prescindere dalla situazione che si era creata con il Chelsea per Dusan Vlahovic.

La Juventus spinge per Lukaku: le ultime

La Juventus starebbe spingendo per Romelu Lukaku in questo calciomercato. La Vecchia Signora spera di poter riaprire i dialoghi con il Chelsea per uno scambio con Vlahovic, ma i conti del club bianconero al momento sarebbero apposto al netto dei soli 20 milioni di euro investi sino ad oggi.

A fronte di questo potremmo dire che l’operazione Lukaku potrebbe essere anche completamente staccata rispetto a quella del serbo con i Blues, anche perché c’è un ulteriore notizia che fa sorridere le casse del club piemontese. Stando a fantacalcio.it, infatti, per l’attaccante la Juventus può usufruire ancora del decreto crescita, situazione che permettere alla Vecchia Signora di non appesantire ulteriormente il monte stipendi con l’importate ingaggio del belga.

Juventus: ecco i soldi a disposizione per Lukaku

Come detto la Juventus ha a disposizione un importante tesoretto da investire per chiudere la pratica Romelu Lukaku. Al momento questo ammonterebbe a circa 67 milioni di euro, frutto delle cessioni di Kulusevski, Dragusin, Arthur, Ranocchia, Zakaria, De Winter, Rovella e Pellegrini. Questi soldi oltre a permettere alla Juve di investire ancora in questo calciomercato, permetteranno al club bianconero di sistemare i conti, aspetto altrettanto importante.