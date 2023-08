Trentacinque milioni e addio Milan: lo prende il Chelsea

Colpo da 35 milioni per il Chelsea: addio Milan, nulla da fare per il club rossonero che ha dovuto cedere all’offerta monstre dei Blues.

Il calciomercato continua senza soste in tutta Europa, e non mancano i colpi di scena in queste ultime settimane. Sorprese incredibili che coinvolgono, direttamente, anche le nostre squadre.

Abbandonata la pista Vlahovic nello scambio con Lukaku, il Chelsea infatti non ha smesso di cercare un nuovo attaccante, complice l’infortunio di Nkunku, che ne avrà per diversi mesi. E in questo momento i Blues sarebbero in pole per un super bomber. Pronti per lui 35 milioni. Una vera beffa per il Milan, e non solo.

Anche i rossoneri sono da mesi alla ricerca di un centravanti in grado di fare la differenza. Al momento il reparto attaccanti della squadra di Pioli può infatti contare sull’espertissimo Olivier Giroud e sul più giovane Noah Okafor, un attaccante atipico che in carriera non ha ancora dimostrato di essere un bomber implacabile. A completare il reparto, per ora, il giovane Colombo, che potrebbe però nei prossimi giorni essere girato di nuovo in prestito.

Per questo motivo i rossoneri stanno continuando a sondare il mercato alla ricerca di un possibile affare last minute, un giocatore di qualità che possa garantire incisività lì davanti qualora Giroud dovesse fermarsi per un lungo periodo e Okafor non dovesse dimostrarsi all’altezza. Uno dei profili più apprezzati dalla società rossonera, però, è finito negli ultimi giorni nel mirino del Chelsea. E davanti a un’offerta da 35 milioni il Diavolo è costretto a gettare la spugna.

Niente Milan per il bomber francese più promettente: andrà al Chelsea

Accostato a lungo anche all’Inter, ma fuori portata per il budget a disposizione di Marotta, Elye Wahi è uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa in questo momento. Quasi tutte le big lo hanno studiato attentamente.

Reduce da una stagione da 19 gol e 6 assist in 33 presenze con la maglia del Montpellier, non proprio la squadra più blasonata di Francia, il bomber classe 2003 ha impressionato tutti, al punto da diventare l’oggetto del desiderio del Chelsea in questa fase del mercato, viste anche le difficoltà di arrivare a campioni già più affermati.

Stando a quanto riferiscono fonti inglesi, i Blues sarebbero pronti a versare nelle casse dei francesi i 35 milioni di euro richiesti per il proprio gioiello. Resta da capire quale sarà però la scelta del giocatore. Al di là del blasone della squadra londinese, quest’anno il Chelsea non giocherà in Europa, e questo potrebbe essere un problema.

Considerando, infatti, che Wahi è finito anche nel mirino di un altro top club europeo, il PSG, difficilmente davanti a una proposta dei campioni di Francia potrebbe dire di no. Il club parigino può infatti proporre non solo un’offerta economica quantomeno di pari livello rispetto a quella dei Blues, ma anche la possibilità di giocare quella Champions League che resta la competizione di maggior fascino nel mondo del calcio.

Il futuro di Wahi sembra dunque a un bivio: da una parte il club di Pochettino e la prospettiva di giocare in Premier; dall’altra Luis Enrique e il suo PSG rivoluzionario, con la Champions come possibile vetrina internazionale. Due strade egualmente affascinanti che mettono decisamente fuori causa il Milan, l’Inter e qualunque ipotesi proveniente dall’Italia.