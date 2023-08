Calciomercato Serie A, svolta a sorpresa: cambia agente e squadra

Una svolta importante e decisiva è stata registrata in merito al futuro del campione di Serie A in questo calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, il giocatore avrebbe preso una decisione che potrebbe scaturire una serie di conseguenze importanti.

Cambia agente: si sblocca il calciomercato del campione

Stando alle ultime notizie, infatti, completamente a sorpresa si sarebbe registrato un cambio di procura per il giocatore, che dopo tanti anni ha dunque deciso di continuare la sua carriera con un altro agente a partire proprio da questo calciomercato. Questa svolta, se così vorremmo definirla, non è assolutamente da sottovalutare, anche perché potrebbe generare una serie di conseguenze che potrebbero addirittura arrivare anche a spostare gli equilibri del campionato, dato che per il giocatore si starebbe parlando di un incredibile trasferimento.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, si potrebbe presto sbloccare l’uscita di Musa Barrow dal Bologna in questo calciomercato. L’attaccante gambiano ha infatti cambiato agenti passando da Santerello ai Pastorello, i quali si sarebbero messi subito a lavoro per cercare di trovare una nuova sistemazione al loro nuovo assistito, che in Serie A ha un discreto mercato.

Pastorello a lavoro per sbloccare la questione Barrow: ecco dove può andare

I fratelli Pastorello sono al lavoro per cercare di “liberare” il prima possibile Musa Barrow dal Bologna, club dal quale l’attaccante cambiano è fra l’altro in uscita. L’ex Atalanta nel corso di queste settimane è stato accostato a tantissimi club, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere ancora in Serie A, al Torino per l’esattezza.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, visti gli ottimi rapporti fra il club granata e l’agenzia dei Pastorello, i nuovi procuratori di Barrow si sarebbero messi subito al lavoro per cercare la giusta quadra così da riuscire a mettere a disposizione di Ivan Juric un nuovo attaccante il prima possibile.

Barrow-Torino: le possibili cifre dell’affare

Nonostante questo cambio di procura, ad oggi nulla di effettivo sarebbe stato ancora registrato in merito al possibile approdo di Barrow al Torino in questo calciomercato. Una cosa è però certa, ovvero che le parti sarebbero costantemente al lavoro per cercare di accontentare tutti.

Nulla ancora si sa, di conseguenza, anche sulle possibili cifre dell’affare, che stando a dati Transfermarkt potrebbero però aggirarsi attorno agli 11 milioni di euro, ovvero la valutazione che il noto sito fa del cartellino dell’attaccante del Bologna.