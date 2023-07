Juve scatenata: blitz a Roma, trovata la chiave

Al centro delle questioni c’è sempre il calciomercato della Juventus e, stando a quelle che sono le notizie, sarebbe stata trovata la chiave dell’operazione.

È appena arrivato Cristiano Giuntoli ma le cose sembrano esser state studiate e preparate sottobanco da diverso tempo, in merito a quello che è il blitz a Roma, per il colpo di calciomercato in casa bianconera.

La Juventus ha voglia di tornare a competere e, per farlo, tutto passerà dal mercato. Un calciomercato fatto di operazioni importanti, malgrado il mancato appeal dell’esclusione dalla Champions League perché i bianconeri rischiano di non giocarla non solo in questa stagione, stando ai fatti di cronaca che la riguardano. Giuntoli però è stato appunto chiamato per un mercato tortuoso, che vedrebbe protagonista sempre un obiettivo della Juventus, che non è mai stato dimenticato.

Calciomercato Juventus, blitz a Roma: ci pensa Giuntoli

È l’uomo degli affari, Cristiano Giuntoli, subito a lavoro per il mercato della Juventus.

Sta già lavorando a quelli che sono i rinforzi, importanti, per la rivoluzione che sarà in bianconero. Deciso che sarà Allegri in panchina, c’è una squadra che va formata a sua immagine e somiglianza e dunque Giuntoli, che conosce particolarmente il tecnico con il quale andrà a trattare per il gran colpo dell’estate, è pronto al blitz nella città di Roma.

Perché è con Maurizio Sarri che si tentano i contatti diretti, per una proposta che verrà messa sul banco per convincere la Lazio a lasciar andare Milinkovic-Savic, obiettivo numero uno per il calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Milinkovic-Savic: trovata la chiave

Trovata la chiave, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna pubblicata questa mattina. La Juventus fa sul serio per Milinkovic-Savic e, sul piatto, mette il cartellino di due giocatori che intrigano Sarri.

Il primo è Arthur, che ha conosciuto ai tempi della Juventus, ma che non convince al 100% il tecnico di Figline. Il secondo, che stuzzica l’idea dello stesso allenatore dei biancocelesti, è il giovane talento italiano, Rovella. Il primo è un’ipotesi che la Lazio scarta, al contrario di Rovella che rientrato dal Monza, potrebbe subito ripartire, per essere inserito come contropartita nell’operazione Milinkovic-Savic: è lui la chiave per ammorbidire la Lazio sulle richieste.

Ultime Juventus, le cifre per Milinkovic-Savic e la scelta su Rovella

La verità è che la Juventus vorrebbe trattenere Rovella, alternandolo a Locatelli per il centrocampo del 2023/2024. Ma senza Rovella, che piace molto a Sarri, l’operazione rischia di diventare complessa perché Lotito continua a chiedere i 40 milioni di euro per la cessione di Milinkovic-Savic, nonostante la scadenza a zero nel 2024.