Calciomercato Juventus, addio Bremer: Giuntoli ha già il sostituto

L’addio di Gleison Bremer dalla Juventus, dopo un solo anno passato in bianconero, il calciomercato cambia con Giuntoli.

Si è presentato così Cristiano Giuntoli alla Juventus, nel suo primo giorno alla Continassa, dichiarando che si andrà tutti verso il “noi” e ciò vuol dire che nessuno è indispensabile, perché prima verrà la Juve.

E dunque anche un elemento importante come Bremer, che saluterebbe la Juventus comunque a cifre importantissime per la sua cessione con destinazione già scelta, sarebbe rimpiazzabile. Rimpiazzo che arriverebbe grazie alle conoscenze stesse di Giuntoli, che cerca un difensore che avrebbe probabilmente preso al Napoli al posto di Kim, ma che si è riservato per la sua Juventus.

Calciomercato Juventus, addio Bremer: ecco il sostituto

L’addio di Gleison Bremer, considerando quello che è il momento che sta vivendo la Juventus, non è da escludere.

Anche gli oggetti pregiati, tra i più importanti della rosa di Allegri, saranno messi in discussione. In primo luogo perché gli stessi hanno voglia di competere tra i club di Champions League e la Conference League potrebbe non bastare agli stessi, ma allo stesso tempo è la Juventus che non vedrà nessuno dei suoi come indispensabile.

E dunque, se dovessero arrivare proposte importanti dalla Premier League, per Gleison Bremer, la Juventus non ci penserà su due volte alla cessione. E Cristiano Giuntoli, per sostituirlo, avrebbe già in mente un’idea low cost. Arriverebbe dalla Grecia il nuovo difensore della Juventus, nel nome di Konstantinos Mavropanos.

Mercato Juventus, colpo Mavropanos: ecco chi è il sostituto di Bremer

A rivelare la notizia sul nuovo difensore della Juventus, è La Gazzetta dello Sport che, questa mattina, ha svelato cifre e dettagli sulla possibile prima operazione low cost di Giuntoli.

Il ds, ormai ex Napoli, fece così anche per Koulibaly, trovando ottimi risultati nel prendere un semi-sconosciuto difensore come Kim Min-Jae, tra lo scetticismo generale di chi si è poi ricreduto, vedendo al Napoli uno dei centrali più forti al mondo. Chissà che non possa accadere anche per Bremer e per Mavropanos che lo sostituirà in bianconero.

Ultime Juventus, cifre e dettagli sul colpo Mavropanos

Il colpo Hermoso, dall’Atletico Madrid, risulta molto dispendioso economicamente parlando e, Cristiano Giuntoli, sta valutando ogni singola alternativa per la sua Juventus. Secondo la rosea, in auge, c’è il nome di Kostantinos Mavropanos, difensore greco di 25 anni in forza allo Stoccarda. L’ex Arsenal ha un contratto con i tedeschi valido fino al 30 giugno 2025 e pare non abbia voglia di rinnovare i suoi accordi. Il suo valore di mercato è di circa 15 milioni, la Juventus è pronta a chiudere il colpo Mavropanos per 10 milioni di euro.