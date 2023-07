Uefa, Juventus esclusa dalle coppe: accettata la sentenza, ripescata un’italiana

Sono state anticipate le date in merito alla sentenza sulla Juventus, da parte della Uefa, per quella che è l’esclusione dalle coppe d’Europa.

I bianconeri viaggiano verso un’unica strada, accettando quella che è la sentenza della Uefa in merito all’esclusione dalla competizione stessa, nella qualifica che verrebbe indotta dalla federazione europea.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani sportivi italiani, ha spiegato quelli che sono i motivi della verità che emergerà nel giro di sette giorni, in merito alla sentenza Uefa riguardo l’esclusione dalla competizione per i bianconeri. Per quanti anni, si dovrà vedere, ma intanto c’è un club italiano che verrebbe ripescato al posto dei bianconeri.

Sentenza Uefa, Juventus esclusa dalle coppe: tra sette giorni

Tra sette giorni, nel bel mezzo di luglio, verrà presa una decisione definitiva in merito all’esclusione dalle coppe per la Juventus, riguardo le manifestazioni Uefa.

La federazione europea va verso un verdetto, che potrebbe mettere in guai seri la Juventus, non solo per la stagione che è alle porte. I bianconeri sperano in una condanna immediata perché, qualora dovessero essere rimandate le decisioni, il progetto Juventus rischia di saltare.

Il motivo è legato alla mancata esclusione dalla Uefa Conference League, per poi condannare i bianconeri solo nel 2024/2025 quando, nella nuova Champions League che si giocherà sotto una nuova formula, la Juventus rischierà di essere esclusa.

Uefa, la Juventus non presenterà ricorso: la notizia

Secondo quanto riferito e spiegato da Tuttosport, nella propria edizione odierna, in ballo c’è l’esclusione dalle coppe europee per la Juventus, con la Uefa che potrebbe condannare i bianconeri fino al 2025.

Il motivo è legato alla possibile mancata esclusione dalla Conference, che condannerebbe la Juve alla sentenza con esclusione della Champions solo nel 2025. Una Champions che appunto la Juventus potrebbe conquistare sul campo, in un piazzamento tra i primi quattro posti nella stagione che sta per cominciare. Per tale motivo, qualora dovesse invece arrivare una sentenza con esclusione dalla Conference, la Juventus accetterebbe tutto senza andare verso il ricorso e restando un anno senza coppe, per poi ottenere un pass diretto alla Champions League nel 2025, attraverso il piazzamento in classifica nella Serie A 2023/2024.

Juventus fuori dalla Conference League? Ripescaggio per un’italiana

E mentre la Juventus rischia di restare senza Conference League – sarebbe a quanto pare la via percorribile migliore per i bianconeri -, c’è un’italiana che resta spettatrice interessata delle vicende riguardanti i bianconeri. All’estero è successo che l’Osasuna, esclusa dalle coppe per alcuni fatti sui quali c’è stata condanna da parte della Uefa, ha visto il suo posto scavalcato dall’Athletic Bilbao. E potrebbe succedere la stessa cosa, in Conference League, con la Fiorentina al posto della Juventus, squadra che si è piazzata esattamente un posto sotto i bianconeri nell’ultimo campionato di calcio in Italia.