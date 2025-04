Coppa Italia, Milan-Bologna: in vendita i biglietti della finale

L’attesa sta finalmente per finire: da mercoledì 1° maggio parte ufficialmente la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

La sfida si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, una cornice che già da sola promette emozioni forti, figuriamoci con due squadre così cariche di entusiasmo e voglia di scrivere la storia.

Il fischio d’inizio della finale è fissato per mercoledì 15 maggio alle ore 21:00. E, come accade spesso in queste occasioni, la domanda di biglietti sarà altissima. La Lega Serie A, attraverso i suoi canali ufficiali, ha già diffuso tutte le modalità per l’acquisto, e un consiglio è chiaro: meglio non aspettare troppo, se non si vuole rischiare di restare a bocca asciutta.

I tifosi del Milan avranno a disposizione la Curva Nord e i settori adiacenti, mentre quelli del Bologna saranno sistemati nella Curva Sud. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da un minimo di 35 euro per un biglietto nei settori popolari, fino ad arrivare ai 190 euro per i posti di tribuna d’onore. Prezzi tutto sommato in linea con quelli delle edizioni precedenti, anche se non mancano opzioni più accessibili per giovani e famiglie.

Vendita biglietti finale Coppa Italia

La vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia si svolgerà in più fasi. Nella prima, la precedenza sarà data agli abbonati delle due squadre, che potranno acquistare in anticipo rispetto alla vendita libera. Successivamente, i biglietti saranno disponibili per tutti, tramite i circuiti autorizzati come Vivaticket e le biglietterie ufficiali. È importante sottolineare che ogni tifoso potrà acquistare un massimo di quattro biglietti, sempre previa registrazione al sistema di vendita.

Dietro questa organizzazione serrata c’è la volontà di garantire un accesso equo e ordinato. Lo Stadio Olimpico sarà diviso in settori ben distinti per evitare ogni tipo di problema logistico o di sicurezza, e gli steward saranno schierati in forze per controllare ingressi e flussi di tifosi.

C’è anche una curiosità che vale la pena raccontare: il Bologna torna a giocarsi una finale di Coppa Italia dopo tantissimi anni di assenza, mentre il Milan punta a un trofeo che manca ormai da tempo nelle sue bacheche. Insomma, una partita che promette di essere molto più che una semplice finale: potrebbe segnare una svolta emotiva per entrambe le tifoserie.

Chi avrà la meglio? Chi saprà trasformare la voglia di vincere in energia positiva? Una cosa è certa: vivere questa partita dal vivo sarà un’esperienza indimenticabile. E allora, se pensi di voler esserci, il consiglio è uno solo: non perdere tempo.