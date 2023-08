Napoli, tegola per Garcia: si teme il peggio sui tempi di recupero

Tegola per il Napoli ed è successo nel corso del ritiro a Castel di Sangro, con Garcia che teme il peggio sui tempi di recupero.

Il motivo è legato all’infortunio di uno dei principali artefici dello Scudetto vinto nel 2022/2023, con Rudi Garcia che spera di averlo a disposizione e ad altissimi livelli anche nella stagione che sta per cominciare, con i primi appuntamenti ufficiali.

La notizia è arrivata prima dell’amichevole, con il problema legato al suo infortunio che ha messo in apprensione sia lo staff medico che quello tecnico, con Garcia che spera di tratti di una cosa di poco conto. Molto presto, il Napoli, sosterrà gli esami strumentali per conoscere la vera entità del suo infortunio.

Napoli, infortunio e tegola: salta l’amichevole, la notizia

Apprensione in casa Napoli per quanto accaduto ad uno dei principali perni dell’undici titolare di Rudi Garcia.

Il tecnico francese, nel corso degli impegni pre-campionato, potrebbe fare a meno di uno dei calciatori più importanti della sua rosa, sul quale non sono mancate anche voci di calciomercato, di recente.

Nella sfida contro il Girona, di questo pomeriggio, Victor Osimhen è stato escluso dall’amichevole a causa dell’infortunio. Un problema che è stato svelato a poca distanza dal match contro gli spagnoli nella sfida amichevole a Castel di Sangro.

Infortunio Osimhen, le condizioni dell’attaccante del Napoli

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, non scenderà in campo per la sfida contro il Girona. A pochi momenti dal match amichevole contro il club spagnolo, il Napoli ha annunciato le formazioni ufficiali sulle quali non si è visto protagonista, appunto, il bomber nigeriano.

Un problema di natura muscolare ed è da chiarire l’entità dell’infortunio. Un problema che manda in apprensione Rudi Garcia che, nell’ultimo periodo, ha visto diversi calciatori fermarsi a causa di affaticamenti e cose varie. Sui tempi di recupero, c’è da fare chiarezza. Nella giornata di domani si saprà di più.

Victor Osimhen, infortunio e tempi di recupero: da valutare

Spera, Rudi Garcia, che si tratti solo di un problema legato all’affaticamento e che presto le cose possano risolversi. Il motivo è legato all’impegno, il primo di campionato, che arriverà tra qualche week-end. Ad aprire la Serie A ci sarà il Napoli con l’anticipo di sabato del 19 agosto, in casa del Frosinone. Match nel quale, il club partenopeo, vorrà contare sul capocannoniere della Serie A 2022/2023 che riuscì, attraverso i suoi gol, a portare a Napoli lo storico terzo Scudetto.