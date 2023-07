Calciomercato Roma: nuovo bomber per Mourinho, arriva dalla Premier

Nuovo attaccante Roma, dopo Morata e Scamacca spunta fuori un altro nome. Mossa a sorpresa dei giallorossi, ecco chi arriva in avanti.

Ultime notizie calciomercato Roma, giallorossi attivi in questa fase per completare il reparto offensivo. Mourinho ha chiesto a gran voce un nuovo innesto in avanti visto il grave infortunio di Abraham. Dopo Morata e Scamacca, nelle ultime ore è uscito fuori il nome di un altro profilo che intriga molto lo Special One.

La Roma è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante. Con l’infortunio di Abraham, che starà fermo ai box per parecchio tempo, i giallorossi devono trovare un sostituto all’altezza. Dopo aver cercato Morata e Scamacca, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio anche per un altro bomber che può arrivare alla Roma direttamente dalla Premier League. Ecco tutti i dettagli in merito a questo trasferimento.

Calciomercato Roma: stanno prendendo l’attaccante, c’è la svolta

La Roma studia il colpo ideale per il 3-4-2-1 di Mourinho. Il tecnico portoghese ha dato delle indicazioni a Tiago Pinto che sta sondando alcuni profili che intrigano e non poco allo Special One. Oltre a Morata, che è il preferito del portoghese per l’attacco, c’è anche Scamacca nella lista della Roma. Intanto, nelle ultime ore è spuntata fuori una nuova candidatura.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche l’attaccante dell’Everton nel mirino di Tiago Pinto che è pronto a portare alla Roma Dominic Calvert-Lewin