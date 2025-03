Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus, esonerato Thiago Motta

La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Thiago Motta e la nomina di Igor Tudor come nuovo allenatore della prima squadra.

Questa decisione arriva in seguito a una serie di risultati negativi che hanno visto la squadra scivolare al quinto posto in classifica, mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. ​

Thiago Motta era stato ingaggiato dalla Juventus nel giugno 2024, dopo una positiva esperienza alla guida del Bologna. Il suo arrivo a Torino era stato accolto con entusiasmo, con l’aspettativa che potesse portare innovazione tattica e risultati positivi. Tuttavia, la sua gestione non ha prodotto i risultati sperati: recenti sconfitte pesanti, tra cui un 3-0 contro la Fiorentina e un 4-0 casalingo contro l’Atalanta, hanno evidenziato difficoltà sia sul piano del gioco che su quello dei risultati. Questi insuccessi hanno portato la dirigenza bianconera a prendere la difficile decisione dell’esonero. ​

Igor Tudor non è un volto nuovo per l’ambiente juventino. Da calciatore, ha vestito la maglia bianconera dal 1998 al 2005, contribuendo con la sua solidità difensiva e il suo carisma. Successivamente, nella stagione 2020/21, è tornato alla Juventus come vice di Andrea Pirlo, partecipando alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. ​

La scelta di affidare la squadra a Tudor fino al termine della stagione è stata dettata dalla necessità di garantire una guida esperta e già integrata nella realtà juventina. Il suo contratto prevede un’opzione di rinnovo legata al raggiungimento della qualificazione alla Champions League, obiettivo fondamentale per il club sia dal punto di vista sportivo che economico. ​

Le sfide che attendono Tudor

Il compito di Tudor non sarà semplice. La Juventus si trova attualmente al quinto posto in Serie A, a 12 punti dalla capolista Inter. La priorità sarà quella di risollevare il morale della squadra e recuperare terreno in campionato per assicurarsi un posto nella massima competizione europea per club. Inoltre, dovrà lavorare sulla solidità difensiva e sull’efficacia offensiva, aspetti che sono mancati nelle ultime uscite. ​

Il primo impegno ufficiale per il nuovo tecnico sarà la partita contro il Genoa, in programma il 29 marzo. Tudor avrà pochi giorni per imprimere la sua filosofia di gioco e apportare eventuali correttivi tattici. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe optare per un modulo 3-4-2-1, diverso dal 4-2-3-1 utilizzato da Motta, al fine di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione. ​

La notizia dell’esonero di Motta e dell‘arrivo di Tudor ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Molti sostenitori sperano che il cambio di guida tecnica possa rappresentare la scossa necessaria per invertire la rotta e raggiungere gli obiettivi stagionali. Altri, invece, esprimono preoccupazione per l’ennesimo cambio in panchina, temendo che la mancanza di continuità possa influire negativamente sulle prestazioni della squadra.​

La dirigenza juventina, dal canto suo, ha sottolineato la fiducia riposta in Tudor, evidenziando la sua conoscenza dell’ambiente e la sua esperienza sia come giocatore che come allenatore. Il presidente ha dichiarato: “Siamo convinti che Igor possa guidare la squadra con competenza e passione, riportando la Juventus ai livelli che le competono”.​

L’arrivo di Igor Tudor rappresenta un nuovo capitolo nella stagione della Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa scelta porterà i frutti sperati e se la squadra riuscirà a centrare la qualificazione alla Champions League. Tudor dovrà lavorare intensamente per risolvere le problematiche emerse finora e per restituire fiducia a un gruppo che ha bisogno di ritrovare coesione e determinazione. I tifosi, intanto, attendono con ansia i prossimi impegni, sperando che la svolta sia finalmente arrivata.