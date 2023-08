Calciomercato, colpo in attacco: l’annuncio decisivo

L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa: sono usciti subito allo scoperto, ecco dove giocherà. L’intreccio con la big d’Italia

Tutto cambia in poco tempo. Ora le big della Serie A dovranno accelerare i tempi vista la chiusura imminente del calciomercato. Mancano pochi giorni per gli ultimi colpi in attacco dei migliori club italiani. Ecco dove giocherà il giovane attaccante.

Un annuncio decisivo che potrebbe così cambiare improvvisamente le strategie di calciomercato delle big. Finora la regina è stata il Milan che ha messo a segno super acquisti dopo la cessione eccellente di Tonali. Ora la dirigenza rossonera potrebbe pensare così alla cessione di altri giocatori scontenti, che hanno intenzione di giocare con più costanza. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’addio decisivo: ecco quale sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato, addio al Milan: ecco dove giocherà

Un momento decisivo per rivoluzionare il calciomercato a sette giorni dalla chiusura ufficiale. In tanti potrebbero ancora cambia squadra con una rivoluzione totale: ecco dove giocherà. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa con la verità uscita a galla nelle ultimissime ore.

Adriano Galliani si è aperto completamente ai microfoni di Monza News sulla possibilità dell’arrivo di Lorenzo Colombo: “Cerchiamo una punta. L’obiettivo principale è Lorenzo Colombo del Milan, lo vogliamo”. Poi ha rivelato come il Milan lo possa dare subbito via se prenderà un altro attaccante: la formula dell’operazione non è stata ancora decisiva. Lo stesso allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha chiesto un centrocampista: piace da tempo Miretti, come svelato da Galliani, ma la Juventus forse non lo lascerà partire. Ma ha già in mente varie alternative per rinforzare la zona mediana di campo con innesti di qualità.

Lorenzo Colombo è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza in prestito al Lecce, con il gol decisivo per la salvezza realizzato proprio contro il Monza. Ora il club brianzolo non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte per iniziare insieme un nuovo progetto da urlo.

L’attaccante del Milan, classe 2002, si è reso protagonista di un ottimo precampionato sotto la guida tecnica di Stefano Pioli. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A dicendo addio ai rossoneri. Una voglia immensa di misurarsi con gli altri big d’Italia per consacrarsi definitivamente nel calcio che conta. I prossimi giorni saranno decisivi per chudere ogni tipo di operazione. Ora Colombo sta ad aspettare.