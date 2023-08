Roma: nome nuovo in attacco, arriva dalla Premier

Situazione di stallo totale in casa Roma per quanto riguarda il nome dell’attaccante che dovrà arrivare per rinforzare la rosa di Mourinho. Ora però potrebbe sbloccarsi il nuovo arrivo.

Ci sono importanti novità che riguardano il futuro del club giallorosso pronto a far approdare un nuovo colpo in avanti. Per questo motivo ci sono delle nuove notizie.

Il club giallorosso della Roma vuole fare di tutto per accontentare il proprio allenatore e consegnargli una rosa di livello per provare a competere con le altre grandi squadre del campionato italiano e d’Europa.

Calciomercato Roma: pronto il nuovo acquisto in attacco

Una situazione particolare questa tra la Roma che in attacco ha avuto diversi problemi seri nelle ultime settimane per provare a chiudere il colpo. Infatti, la società giallorossa aveva messo tanti nomi nel mirino dopo il brutto infortunio di Abraham che tornerà nel 2024, ma al momento a soli 6 giorni dalla fine del mercato ancora non è arrivato nessuno in quel ruolo. Ha provato ad alzare la voce José Mourinho che ha chiesto il rinforzo giusto che però ancora non è arrivato e ora la situazione si fa preoccupante.

C’è il serio rischio che la Roma continui a restare con il solo Belotti in rosa in quel ruolo di punta centrale. Non ha nessuna intenzione di adattarsi Mourinho a cui gli vengono chiesti di raggiungere traguardi importanti, eppure al momento non c’è la rosa giusta per poterlo fare competendo con le altre avversarie. Per questo motivo ora si cerca di capire come può andare a finire questa situazione.

Anche l’arrivo di Duvan Zapata, che sembrava il giocatore scelto, è saltato. Manca l’accordo con l’Atalanta che non ha dato il via libera alla Roma di chiudere con il colombiano. Per questo motivo ora bisognerà trovare nuovi giocatori. Ci sarebbero delle possibilità che arriverebbero dalla Premier League, con due giocatori finiti nel mirino dei giallorossi che possono approdare nella Capitale gli ultimi giorni di mercato.

Roma: Carlos Vinicius e Martial in attacco

Sono due gli obiettivi della Roma che possono arrivare nel giro dei prossimi giorni. Carlos Vinicius del Fulham e Anthony Martial del Manchester United piacciono ai giallorossi che hanno pensato di guardare in Inghilterra con un colpo last minute visto che manca sempre meno alla fine della sessione estiva.

Uno di questi potrebbe essere il nuovo attaccante della Roma per la prossima stagione in compagnia di Belotti. Carlos Vinicius e Martial, uno di loro potrebbe essere quello dell’occasione giusta per far felice Mourinho.

Roma: Mou e la fiducia in Belotti

Al momento, a prescindere del nuovo arrivo, sembra che Mourinho voglia dare fiducia a Belotti. Poi a prescindere se arriverà Carlos Vinicius, Martial o qualcun altro che si valuterà tutto sul campo con gli allenamenti.