Sorpresa Juventus: nuovo affare in Serie A

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è pronto a mettere a segno un altro importante colpo: tutti i dettagli sull’affare.

Sono giorni decisivi per il calciomercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. I bianconeri sono reduci dall’ottimo esordio alla Dacia Arena di Udine, dove si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot. La prova offerta dagli uomini di Allegri ha rincuorato i tifosi juventini, che sperano di vivere una stagione decisamente differente rispetto alle ultime due.

Tuttavia, gli stessi tifosi sperano che in questi ultimi giorni di calciomercato estivo Cristiano Giuntoli metta a segno qualche altro colpo che vada a rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione del tecnico livornese. Finora, infatti, l’unico acquisto messo a segno da Madama è stato quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro.

Il nuovo Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli, ha dovuto concentrarsi soprattutto sulle cessioni dei vari giocatori che non rientrano più nei progetti futuri della Signora. Proprio in queste ore, infatti, Giuntoli sta cercando di piazzare gli ultimi esuberi. Bonucci dovrebbe finire all’Union Berlino, mentre per Pjaca si valuta la rescissione consensuale. Qualche giovane potrebbe finire in prestito, tra cui Kaio Jorge, su cui si registra il forte interesse del Frosinone.

La Juve piazza un altro colpo: l’affare si sta concretizzando

Stando agli ultimi rumors, pare che i ciociari abbiano chiesto alla Juventus non solo l’attaccante brasiliano ma anche un’altra importante pedina che consentirebbe di elevare molto la qualità del reparto arretrato. Stiamo parlando di Daniele Rugani, attualmente considerato come quinto difensore da Massimiliano Allegri. Il 29enne lucchese ha già disputato sette stagioni con la maglia della Juventus, intervallate dall’avventura in Francia con il Rennes e dai cinque mesi a Cagliari nella stagione 2020-2021.

Rugani porterebbe tanta esperienza nello spogliatoio del Frosinone, che ha bisogno di elementi di questo calibro per provare a raggiungere la salvezza. I ciociari potrebbero quindi tentare un assalto al giocatore in questi ultimi giorni di mercato, anche se l’operazione non sembra così semplice.

La Juve potrebbe anche decidere di lasciar partire Rugani e di puntare con ancora più convinzione su Dean Huijsen, il giovane difensore olandese ormai inserito in prima squadra da Allegri. Tuttavia, ciò che rende complicato il passaggio al Frosinone è l’ingaggio del 29enne, che attualmente percepisce 3,5 milioni di euro (il suo contratto scade nel 2024, ndr). Uno stipendio che ovviamente il club ciociaro non può permettersi: occorre trovare la formula giusta.