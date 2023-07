Non solo Okafor: Milan scatenato, altro colpo in attacco

Il Milan continua a dimostrarsi la società di Serie A più attiva in questo calciomercato. Dopo Noah Okafor, ufficializzato ieri, i rossoneri sono infatti pronti a mettere a segno un altro colpo in attacco.

L’arrivo dello svizzero avrebbe dovuto completare il reparto offensivo di Stefano Pioli, vista la sua duttilità su tutto il fronte avanzato, ma a quanto pare questo è quello che avrebbero pensato solo i tifosi del club meneghino, visto che in realtà nelle idee del Milan ci sarebbe l’intenzione di fare almeno un altro colpo in entrata.

Tanti sono i nomi che i rossoneri starebbero monitorando e che in questi giorni sono usciti fuori, ma il direttore dell’area scout Geoffrey Moncada avrebbe già le idee abbastanza chiare su che tipo di profilo puntare.

Calciomercato Milan, non solo Okafor: altro colpo in attacco

Il Milan in questo calciomercato è letteralmente scatenato, come dimostrano i già 6, ma in realtà quasi 8 -Chukwueze e Alex Jimenez-, colpi messi a segno sino ad oggi. L’impressione è che, comunque, il club rossonero non abbia alcuna intenzione di fermarsi, visto che parrebbe esserci ancora tanto lavoro da fare prima di completare definitivamente la rosa di Stefano Pioli.

Sono ancora tanti i reparti nei quali il Milan dovrà andare ad investire, come il centrocampo e la difesa, ma nelle idee di Furlani e di Moncada ci sarebbe l’intenzione di andare a puntellare ancora un pò l’attacco, nonostante solo ieri sia arrivato un giocatore duttile, e comunque di prospettiva, come Noah Okafor. L’ufficialità dello svizzero aveva infatti dato l’impressione che il calciomercato del Milan, almeno per quanto concernesse l’attacco, si era chiuso, ma a quanto pare la dirigenza rossonera non sarebbe sazia ed avrebbe intenzione di regalare a Stefano Pioli un altro innesto.

Al momento ancora nessun nome, ufficiale, è uscito fuori, ma il profilo sul quale il Milan avrebbe intenzione di puntare è abbastanza chiaro. Stando infatti a quanto riportato da Luca Bianchin sul proprio profilo Twitter, il club rossonero, su disposizione di Moncada, avrebbe intenzione di investire un giovane attaccante per completare l’attacco di Stefano Pioli in questo calciomercato.

Milan, punta giovane per completare l’attacco: i nomi

Il Milan vuole completare il suo attacco andando a investire su una punta giovane in questo calciomercato, da far crescere al fianco di una leggenda come Olivier Giroud. Al momento nessun nome è ancora uscito fuori, ma dalle parti di Casa Milan diversi profili sono stati visionati nel corso di queste settimane.

Uno di questi è sicuramente quello di Benjamin Sesko, da poco passato dal Salisburgo al Lipsia. L’attaccante sloveno in Germania rischia di trovare davvero poco spazio, ed è per questo che Geoffrey Moncada potrebbe provare a sedersi al tavolo col club tedesco per parlare di una soluzione intrigante che possa fare contenti tutti. Occhio anche alle piste Ekitike e Wahi, ma in questo caso di potrebbe trattare di investimenti più importanti a livelli economico, cosa che a quanto pare il Milan non sarebbe disposto a fare, almeno per il momento.

Milan, una punta che viene per una punta che va: le ultime

Se il Milan ha intenzione di investire su una nuova prima punta di prospettiva in questo calciomercato significa che Lorenzo Colombo potrebbe nuovamente dire addio, anche se questa volta a titolo definitivo. L’ex Lecce è infatti seguito con attenzione dall’Atalanta, che lo indicherebbe essere il perfetto sostituto di Rasmus Hojlund.

Qualora questa operazione dovesse realizzarsi, i soldi incassati dal Milan dalla cessione di Colombo verrebbero immediatamente reinvestiti sull’attaccante del quale vi abbiamo parlato.