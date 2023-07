Inter, Marotta toglie una freccia a Inzaghi: accordo per l’addio

Il calciomercato dell’Inter può riservare ancora sorprese insapettate in vista della nuova stagione che sta per iniziare: nuovo addio.

L’Inter ha perso la finale di Champions League e ora l’obiettivo è migliorare la rosa nel calciomercato estivo così da provare a prendersi la rivincita rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi. Il calciomercato dell’Inter è al centro di molti cambiamenti dato che la sconfitta in Champions League ha messo la società nerazzurra con le spalle al muro. La dirigenza ha in mente di mettere a segno alcune cessioni importanti per risanare i conti a bilancio e ha iniziato già con Onana e Brozovic.

Per Simone Inzaghi sarà importante riuscire ricostruire la migliore Inter possibile ma non sono da escludere altre cessioni di primo livello: la società attende offerte.

Calciomercato Inter, un altro addio: cambia la rosa

Il calciomercato dell’Inter è partito molto bene in entrata, con gli acquisti di Frattesi, Thuram e Bisseck ma ha anche portato via da Milano pezzi importanti come Skriniar, Brozovic e Onana. Ora l’Inter deve ripartire e ricominciare ma potrebbero esserci altri addii illustri.

La cessione di qualche altro calciatore improtante sembra obbligatoria per riuscire ad operare in entrata e migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi. Tante squadre di primo livello puntano i calciatori nerazzurri e a breve potrebbero arrivare offerte irrinunciabili.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può cedere anche Robin Gosens. Il laterale tedesco non è mai riuscito ad esprimersi al meglio in maglia nerazzurra e ora ci sono alcuni club interessati.

Inter, cessione Gosens: è questione di giorni

La cessione di Robin Gosens sembra solo questione di giorni per l’Inter. L’esterno tedesco volle fortemente il passaggio in nerazzurro ai tempi dell’Atalanta ma poi a causa di continui infortuni e poco feeling tattico con Inzaghi, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio delle sue qualità.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Wolfsburg ha deciso di spingere sull’acceleratore per portare Robin Gosens in Bundesliga. Il club vuole a tutti i costi l’ex esterno dell’Atalanta e sta spingendo affinché l’Inter accetti la proposta.

Ma sulle tracce di Gosens, sempre in Germania, c’è anche l’Union Berlin, che nella prossima stagione sarà protagonista in Champions League e questo potrebbe cambiare le idee di Gosens circa la scelta futura.

Cessione Gosens: le cifre che chiede l’Inter

L’Inter ha intenzione di dire addio a Robin Gosens e vuole farlo solo con una cessione a titolo definitivo. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e i nerazzrurri chiedono almeno 15 miloni di euro per cederlo.

Una volta completata la sua cessione, poi, l’Inter potrà tentare l’assalto definitivo a Carlos Augusto. L’esterno del Monza è il primo nome sulla lista di Marotta che vuole regalare un colpo importante anche sull’out mancino