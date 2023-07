Calciomercato Lazio: arriva il sostituto di Milinkovic, Milan anticipato

Calciomercato Lazio, arrivano i primi movimenti per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Con Milinkovic-Savic in uscita, i biancocelesti hanno individuato il sostituto e rappresenta una autentica beffa per il Milan, che da tempo si stava muovendo sulle sue tracce.

La Lazio nella passata stagione ha centrato una storica e per certi aspetti anche inaspettata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. E’ di altissimo livello il lavoro fatto fino a questo momento da Maurizio Sarri, che però adesso chiede alla società di non abbassare il valore medio dell’11 ideale. In aggiunta a ciò, però, la dirigenza dovrà anche completare ed allargare la rosa, fornendo un numero maggiore di alternative. Con Milinkovic-Savic che sembra destinato a non restare per provare una avventura lontano dalla Capitale, la priorità è quella di cercare un profilo in grado di non farlo rimpiangere.

Calciomercato Lazio, svolta a centrocampo

La Lazio ha bisogno di rinforzi importanti per puntare ad essere competitivi tanto in ambito internazionale quanto in Italia. Maurizio Sarri, infatti, al netto della sua volontà di lavorare con un gruppo non troppo esteso di calciatori, ha bisogno di rinforzi. Soprattutto nel caso in cui, come pare, dovesse andar via Milinkovic-Savic, con il contratto in scadenza nel 2024.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da “ACMilanInside”, al club capitolino sarebbe stato proposto il profilo di Daichi Kamada. Il giocatore è stato attenzionato prima dal Napoli e poi dal Milan, che aveva anche raggiunto un accordo di massima. La trattativa, poi, è stata messa in stand-by per la questione relativa agli slot per gli extracomunitari e così le concorrenti ne stanno approfittando. In particolar modo la Lazio, che potrebbe prendere così a parametro zero il sostituto di Milinkovic-Savic ed un profilo di caratura internazionale.

Kamada alla Lazio

Il “Sergente”, infatti, è al passo d’addio, dal momento che tutto tace sul fronte rinnovo. Kamada garantirebbe una continuità dal punto di vista tattico ed anche delle doti di inserimento che, seppur con caratteristiche diverse, ricordano quelle del serbo.