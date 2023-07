Serie A: Morata in prestito, in arrivo l’ufficialità

Alvaro Morata torna in prestito in Serie A in questa finestra di calciomercato, ormai ci siamo per quello che sarà il trasferimento dello spagnolo.

Il bomber 30enne è pronto ad una nuova avventura in Italia dopo aver già vestito la maglia della Juventus per due volte a distanza di anni. Questa volta però sceglierà un altro club.

Da tempo si parla di quello che sarà il suo futuro, visto che sono arrivate tantissime offerte, ora però ci siamo per quella che potrebbe essere la svolta definitiva per il giocatore.

Calciomercato Serie A: ecco il ritorno di Morata

L’Atletico Madrid sembra essersi deciso a lasciar partire Alvaro Morata verso qualsiasi destinazione. Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del presidente dei Colchoneros che ha spento le voci di mercato sul possibile ritorno in Italia dell’attaccante spagnolo. Adesso, invece, sembra proprio essere la Serie A la destinazione ideale per il giocatore e quella più vicina nelle prossime ore.

L’attaccante classe 1992 è conteso da tempo in Italia da Roma e Milan che hanno necessità di investire su un nuovo attaccante visti alcuni problemi che si sono venuti a creare. Per questo motivo Morata è tra le prime scelte delle due squadre che ora possono concludere l’operazione. Sembra esserci una novità molto importante che arriva riguardo il futuro dell’attaccante che è in scadenza 2024.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Morata è pronto a tornare in Serie A in prestito, ma prima dovrà rinnovare il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Poi ci sarà la possibilità di andare a firmare con un nuovo club con lo stesso giocatore che sembra aver fatto una scelta e dato una preferenza al proprio agente.

Milan: Morata in prestito, in arrivo l’offerta ufficiale

L’operazione Alvaro Morata per il Milan è pronta a chiudersi nel giro delle prossime ore. Perché, secondo le ultime notizie di mercato, il club rossonero ha intenzione di formulare l’offerta ufficiale a momenti. Un’offerta ben precisa che porterà poi il giocatore in Italia.

Un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League per il Milan, che per prendere Morata in queste modalità dovrà prima però aspettare la firma di rinnovo dell’Atletico Madrid con il giocatore che prolungherà fino al 2026. L’affare si può chiudere a 12 milioni totali. A riportarlo è Tmw.

Morata Milan: svelato lo stipendio

Accordo tra Milan e Morata per lo stipendio che percepirà il giocatore. Le stesse cifre ma spalmate, infatti, ci sarà un anno in più di contratto per il giocatore per permettere di guadagnare lo stesso stipendio che aveva fino a questo momento con l’Atletico Madrid.