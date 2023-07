Calciomercato Serie A: folle offerta dall’Arabia Saudita

Il calciomercato estivo sta diventando complesso per i club di Serie A visti i continui assalto dall’Arabia Saudita e le folli offerte in arrivo.

Il campionato asiatico sta diventando la nuova meta esotica per tanti campioni che ricevono proposte importantissime e decidono di lasciare i rispettivi club. La volontà del governo saudita è molto chiara: far crescere il più in fretta possibile il campionato per riuscire a competere con l’Europa e diventare il primo Paese calcistico al mondo.

Tanti calciatori hanno già accettato le offerte dell’Arabia Saudita e nelle prossime settimane potrebbero verificarsi altri spostamenti di primo livello. Sarà complesso riuscire a gestire e a trattenere molti calciatori forti che stanno ricevendo proposte da capogiro.

Calciomercato, addio alla Serie A per l’Arabia Saudita

Il calciomercato estivo ha preso i connotati dell’Arabia Saudita. In tutte le trattative per l’acquisti dei campioni ci sono le squadre arabe pronte a soffiarlo ai nostri campionati a suon di milioni. Tanti calciatori sono stati già convinti dai petrodollari e hanno scelto di badare solo all’aspetto economico per la parte finale della propria carriera.

E non sono da escludere altre folli offerte dal campionato saudita che possono portare via dalla Serie A altri campioni. Le possibilità di cessioni a peso d’oro ingolosiscono anche le società che possono risistemare i conti a bilancio con almeno una cessione importante. Ora si cerca di capire se ci saranno nuovi assalti dall’Arabia e se varrà la pena dire addio ai propri top players.

Secondo le ultime notizie di mercato, dall’Arabia Saudita sono iniziati gli assalti a Ciro Immobile.

Calciomercato Lazio, sirene dall’Arabia Saudita per Immobile

Ciro Immobile fa gola ai club dell’Arabia Saudita. Dopo l’acquisto di molti campioni, anche dalla Serie A, il campionato saudita non intende fermarsi e vuoe portare in Saudi Pro League altri calciatori di grande spessore. E tra questi c’è anche l’attaccante della Lazio che ha grande appeal anche al di fuori dell’Italia e sarebbe considerato uno dei più grandi bomber anche nel campionato saudita.

Secondo quanto riferisce lazionews.eu sono arrivati richiami molto importanti dall’Arabia Saudita per Ciro Immobile. Il bomber campano può lasciare la Lazio dopo una stagione sottotono dal punto di vista personale.

La Lazio non vorrebbe lasciarlo partire ma è possibile che anche Claudio Lotito possa convincersi di fronte ad offerte di un certo livello. Per circa 30 milioni anche Immobile è sul mercato.

Stipnedio da 70 milioni per Immobile: l’Arabia Saudita tenta Ciro

L’Arabia Saudita tenta Ciro Immobile con un’offerta shock. Sono pronti 70 milioni in due anni per convincere l’attaccante campano a scegliere la destinazione saudita.

I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. La sua volontà è sempre stata quella di chiudere la carriera in biancoceleste e potrebbe fare un altro grande gesto d’amore restando con gli stessi colori anche per il futuro. Non sarà facile dire di no a certe cifre ma Immobile ci pensa.