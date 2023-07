Calciomercato Milan, colpo sulla fascia: arriva in uno scambio

Il Milan è scatenato in questa prima fase di calciomercato, nonostante obiettivi come Frattesi, Thuram e Guler siano sfumati. I rossoneri, infatti, sono al lavoro in queste ore per regalare a Stefano Pioli altri rinforzi per la sua rosa, così da poter partire già al completo, o in parte, lunedì prossimo.

L’ultimo giocatore chiesto dal tecnico emiliano alla sua dirigenza risponde alle credenziali di un’esterno tutta fascia, anche perché nella passata stagione gli interpreti di quel ruolo hanno e non poco deluso le aspettative.

Moncada, uomo di cultura ma soprattutto scout di un certo livello, sarebbe pronto ad accontentare le richieste di Pioli andando a pescare direttamente dalla Serie A, con Furlani pronto a dirigere la trattativa e portare a casa l’obiettivo. L’unica cosa è che il giocatore costa, tanto, e dunque il Milan starebbe valutando uno scambio col club detentore del cartellino del giocatore.

Calciomercato Milan, Pioli vuole un esterno: Moncada pesca in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo aver ufficializzato proprio poche ore Luka Romero -terzo acquisto di questa campagna acquisti- ha intenzione di regalare ancora altri rinforzi a Stefano Pioli, che nel summit di qualche giorno fa presso gli uffici di Casa Milan ha parlato chiaro ai suoi dirigenti, dichiarando i suoi obiettivi e mettendo in chiaro le sue richieste/pretese.

Dal canto loro Moncada e Furlani sono pronti ad accontentare le richieste del tecnico rossonero, che oltre ai già noti centrocampisti, ed una prima punta, avrebbe espressamente richiesto un rinforzo sulla fascia. Nel corso di questi giorni tanti nomi sono stati accostati al Milan, ma a quanto pare l’attenzione dei due dirigenti del club meneghino si sarebbe posata su un titolarissimo di Serie A, che rappresenta essere una vera e propria opportunità vista la sua scadenza di contratto nel 2024.

Stando dunque a quanto scrive oggi Tuttosport, seguendo quanto già detto negli scorsi giorni, per rinforzare la corsia di destra rossonera ed accontentare le richieste di Stefano Pioli, il Milan starebbe pensando a Wilfried Singo del Torino in questo calciomercato.

Milan su Singo: idea di scambio col Torino

Il Milan segue Singo per rinforzare la fascia destra di Stefano Pioli in questo calciomercato. Il giocatore piace ed anche tanto al tecnico emiliano che, a quanto pare, già avrebbe dato il suo consenso a quest’operazione.

L’esterno del Torino costa però tanto, e le priorità del Milan al momento sono altre. Per questo motivo, stando a Tuttosport, Furlani starebbe penando di sedersi al tavolo col Torino inserendo in scambio nelle trattative per Singo il cartellino di Junior Messias, ormai esubero della formazione di Pioli, così da cercare in qualche modo di abbassare le pretese di Urbano Cairo.

Milan, scambio Messias-Singo: i costi dell’eventuale operazione

Il Milan starebbe pensando di dare in scambio al Torino Messias per Singo, ovviamente con conguaglio economico vicino, a che perché i valori dei due giocatori sono decisamente diversi. L’esterno brasiliano, comunque, è valutato circa 4 milioni di euro, cifra che porterebbe l’esborso rossonero fra i 10 ed i 12 milioni di euro, visto che i granata valutano Singo 15 milioni di euro.