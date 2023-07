Calciomercato Juventus, Napoli beffato: arriva il baby talento

Il calciomercato della Juventus sta finalmente entrando nel vivo, come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati alla Continassa con l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore dell’area sportiva bianconera ha intenzione di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva per la prossima stagione, andando anche a spulciare qualche nome dal suo vecchio taccuino del Napoli.

Ed il secondo colpo dell’estate della Juventus sembrerebbe essere proprio uno di quei fantomatici nomi, visto che la Vecchia Signora starebbe lavorando con assiduità per riuscire a far sbarcare in italiana il giovane talento brasiliano.

L’impressione è che si sia sulla buona strada, anche perché Giuntoli già ai tempi del Napoli aveva allacciato i rapporti con l’entourage del ragazzo ed il suo club, quindi i passi in avanti fatti all’epoca adesso non varranno più per i partenopei, che rimangono comunque in corsa, ma per la Juventus per l’appunto.

Calciomercato Juventus: occhi sul bambino talento brasiliano

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che continua nel suo processo di ringiovanimento e rafforzamento della rosa di Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Weah l’intenzione del club bianconero è quella di mettere a disposizione del tecnico toscano altri giocatori di prospettiva e che possano fare al caso del progetto tecnico ideato, seguendo la falsa riga di quello che sta già facendo anche il Real Madrid.

Ovviamente per riuscire in questo c’è bisogno di superare la concorrenza delle altre big d’Europa, oramai ferrate anche loro sul discorso giovani talenti. Sull’ultimo nome che Giuntoli avrebbe aggiunto alla sua lista per la Juventus ci sarebbe forte anche l’interesse del Napoli, che a dire la verità era sulle tracce del giocatore brasiliano proprio per volontà dell’oramai ex direttore sportivo. Ora che le carte sono state stravolte, la Vecchia Signora è sembrerebbe essere in discreto vantaggio rispetto ai campioni d’Italia.

Stando infatti a quanto riportato da Fichajes.net, per ringiovanire la propria fascia sinistra, su disposizione di Giuntoli la Juventus avrebbe messo gli occhi su Luiz Henrique del Betis Siviglia in questo calciomercato.

Juventus, occhi su Luiz Henrique: il Betis fissa il prezzo

La Juventus avrebbe iniziato a monitorare in queste ore il profilo di Luiz Henrique, ala brasiliano classe 2001 destra del Betis Siviglia. Dopo Weah la Vecchia Signora ha dunque intenzione di seguire questa linea verde di acquisiti per andare a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, e l’ex Fluminense rappresenta essere l’identikit perfetto sul quale puntare.

L’unica questione è Luiz Henrique costa, ed anche discretamente tanto per quanto fatto vedere quest’anno in Liga. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per l’esterno brasiliano il Betis Siviglia potrebbe arrivare a chiedere anche 15 milioni di euro in questo calciomercato.

Derby d’Italia fra Napoli e Juventus per Luiz Henrique

La Juventus ha da che vedersela con la concorrenza del Napoli per Luiz Henrique. I campioni d’Italia, infatti, nonostante l’addio di Giuntoli, potrebbero decidere di puntare comunque sul giovane esterno brasiliano così da regalare a Rudi Garcia un’alternativa all’altezza di Kvaratskhelia per la prossima stagione.