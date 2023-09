Lazio: offerti 100 milioni da un altro club italiano, la risposta di Lotito

Nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro dei club di Serie A e i retroscena di calciomercato che spuntano fuori grazie alle dichiarazioni anche dei diretti interessati.

Calciomercato Lazio: retroscena Milinkovic Savic, parla Lotito

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Lega Serie A il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha parlato della cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore è approdato in Arabia Saudita da qualche settimana, ma prima ancora erano arrivate delle folli offerte per il giocatore. Infatti, sono queste le parole di Lotito su Milinkovic Savic:

“Non è mai arrivata un’offerta concreta dall’Europa, l’unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome che offrì oltre 100 milioni di euro. Avevo preso l’impegno con Inzaghi e non avremmo sostituito Sergej in tempo”.