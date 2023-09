Scelto Gattuso in panchina: ma salta l’ufficialità, il motivo

Ci sono aggiornamenti di calciomercato in queste prime settimane che riguardano anche gli allenatori. Dopo poche giornate ci sono già decisioni ufficiali riguardo gli esoneri e uno in particolare che coinvolge Gattuso.

Ci sono novità molto importanti che riguardano una storica società di calcio europea che ha deciso di cambiare allenatore e deciso di affidarsi totalmente ad un nuovo tecnico. Ora la svolta arriva con la scelta italiana.

Dopo un periodo di pausa quest’anno ha deciso di tornare e giocarsi le sue carte. L’allenatore ora è pronto ad una nuova sfida e per questo motivo cerca di fare la scelta migliore per il futuro.

Calciomercato: esonerato l’allenatore, scelto Gattuso

Sono le prime settimane di inizio stagione dei top 5 campionati d’Europa che si stanno mettendo in mostra con tanti risultati a sorpresa che hanno dato il via alle prime voci riguardanti il futuro degli allenatori. C’è il caso in Francia dove ora è accostato Gennaro Gattuso, ex allenatore di Milan, Napoli e Fiorentina (brevissima parentesi di 1 mese) in Italia che fino a qualche mese fa era in Spagna dove ha allenato per diverso tempo il Valencia.

Adesso il tecnico italiano è pronto per una nuova sfida, infatti, ci sono diverse opzioni che potrebbero aver convinto Gattuso a scegliere una nuova squadra e rimettersi nuovamente in gioco. C’è grande voglia di rivalsa da parte dell’allenatore che ora si sente sempre più pronto a tornare in panchina e farlo ancora una volta lontano dall’Italia per uno dei club più storici che ci sono nel proprio paese.

In Francia è venuta fuori una sorpresa veramente inaspettata in queste ultime ore con l’esonero di Laurent Blanc dal Lione, con il presidente Aulas che ha mandato via il tecnico francese dopo 4 partite (3 sconfitte e 1 pareggio) che fanno si che il club storico si ritrovi all’ultimo posto della classifica di Ligue 1. La prima scelta è stata subito Gattuso come nuovo allenatore.

Lione: esonero Blanc, Gattuso ha l’accordo

Subito dopo l’esonero di Blanc il Lione ha scelto il nuovo allenatore: Gennaro Gattuso. Immediata scelta da parte del club francese che per uscire da questa tragica situazione di ultimo posto ha chiesto aiuto all’allenatore italiano di carattere, che dovrà tirare fuori la squadra da questa situazione difficile.

Dopo l’esperienza al Valencia ora è pronto già a tornare in panchina Gattuso che con il Lione ha un accordo per firmare. Al momento però l’ufficialità non è ancora arrivata ed è stato svelato il motivo.

Gattuso Lione: ufficialità rimandata

Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, Gattuso non sarà ufficiale questa settimana con il Lione, salta tutto alla prossima.

Infatti, questo weekend, quando il Lione scenderà in campo domenica sera in casa contro il Le Havre, vedrà in panchina i sostituti ad interim di Blanc, il duo composto da Vuillez e Brechet, in attesa della firma di Gattuso. Senza intoppi che farebbero saltare l’affare arriverà l’ufficialità col Lione la prossima settimana.