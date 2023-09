Vialli, l’omaggio di Terry è toccante: brividi a Stamford Bridge

Un gesto da brividi dell’ex difensore di Chelsea e Inghilterra in memoria di Vialli. Stamford Bridge applaude e piange ricordando Gianluca

Il 2023 è iniziato con una bruttissima notizia: la scomparsa di Gianluca Vialli. Dopo una lunga malattia, l’ex giocatore è venuto a mancare lo scorso 6 gennaio nella sua casa di Londra, dove ha vissuto stagioni molto importanti in carriera con la maglia del Chelsea.

Come alla Sampdoria e alla Juventus, anche in Inghilterra ha lasciato uno splendido ricordo di sé e non solo per questioni di campo. Vialli era una persona straordinaria e questo gli ha permesso di ricevere sempre grande affetto da parte dei tifosi oltre che dagli addetti ai lavori.

Lo Stamford Bridge continua ad omaggiarlo e lo ha fatto anche di recente, in un’occasione particolare, che ha visto protagonista anche un ex compagno e giocatore dello stesso Vialli (nell’anno in cui è stato anche allenatore e giocatore dei Blues). Un momento molto toccante che i tabloid inglesi non hanno potuto fare altro che omaggiare con tanti articoli.

Terry ricorda Vialli così: lacrime a Stamford Bridge

Sabato pomeriggio Chelsea e Bayern Monaco hanno organizzato un importante evento per una raccolta fondi per la la Royal Marsden Cancer Charity e Fondazione Chelsea. In campo quindi la squadra delle leggende del club inglese contro quella della società tedesca. Stelle e grandi campioni in campo nella cornice stupenda e sempre molto suggestiva di Stamford Bridge.

La partita si è conclusa con il risultato di 4-0 in favore dei Blues e una delle reti è stata segnata da una vera e propria icona recente del club: John Terry, uno dei difensori più forti di sempre d’Inghilterra oltre che della squadra di Londra. Terry è stato allenato da Vialli oltre che suo compagno di squadra quando lui muoveva i suoi primi passi nel grande calcio.

Dopo la rete (arrivata in seguito ad un bellissimo scambio con Malouda), il difensore inglese ha esultato alzando le braccia al cielo e con il volto provato. In quel momento tutto Stamford Bridge ha cantato il nome di Vialli, omaggiato anche con una bellissima coreografica e una frase da brividi (“Quando i suoi gol illiuminano il cielo, c’è una lacrima nei miei occhi”).

Emozione fortissima anche per la moglie di Gianluca e per le sue due figlie, presenti a bordocampo. Commossi anche gli altri due italiani presenti fra le leggende del Chelsea: Gianfranco Zola e Roberto Di Matteo. Un momento molto toccante che resterà per sempre nei cuori e nelle menti di tutti i tifosi dello Stamford Bridge.