Calciomercato: il bomber saluta, lo stanno comprando dall’Atalanta

C’è l’annuncio in merito al futuro del bomber. Ecco tutti i dettagli relativi alla cessione del calciatore con l’Atalanta pronta a venderlo in questa sessione di mercato.

Tutto pronto per l’addio dell’attaccante che, dopo anni passati all’Atalanta, ha deciso di cambiare maglia nel corso di questa sessione di calciomercato. I bergamaschi stanno valutando con estrema attenzione la situazione anche perché poi dovranno fiondarsi sul mercato per sostituire al meglio il giocatore che è finito nel mirino di numerose società. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il suo destino, c’è l’annuncio che spiazza tutti.

Una stagione sottotono per lui, visto che non ha brillato molto. Soltanto tre reti, tra campionato e Coppa Italia. Ecco perché adesso l’Atalanta sta valutando la sua cessione in questo calciomercato estivo 2023.

Calciomercato Atalanta: stanno prendendo il bomber

Sono ore d’attese, per quanto riguarda il destino dell’attaccante. Il giocatore sta prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Atalanta, in questo calciomercato estivo 2023. A causa anche di un contratto in scadenza a giugno 2024, il calciatore è pronto a chiudere la sua esperienza in neroazzurro per intraprendere una nuova avventura.

Sulle sue tracce ci sono diverse società, tra cui anche italiane che possono tentare l’affondo decisivo e prendere il giocatore ad un costo contenuto. A sorpresa, però, in questi giorni s’è fatta viva l’ipotesi esotica più intrigante: si tratta dell’Arabia Saudita.

Ecco tutti i dettagli relativi alla proposta dell’Arabia Saudita che sta lavorando per prendere Luis Muriel dall’Atalanta.

Calciomercato: Muriel in Arabia Saudita, le ultime

Secondo le ultime notizie di mercato, è attesa un’offerta dall’Arabia Saudita per Muriel che dovrà decidere se accettarla oppure no. Se ci fossero le condizioni giuste, l’attaccante potrebbe prendere in considerazione anche l’ipotesi di lasciare il suo attuale club. Dopo tanti anni, dunque, si avvicina seriamente l’addio dall’Atalanta di Muriel con il calciatore pronto a lasciare anche l’Italia. In passato il suo nome era stato accostato a piazze importanti, come Roma e Juventus. Adesso le cose sono cambiate con le due società che hanno virato su altri obiettivi, ecco perché per Muriel si aprono nuovi scenari di calciomercato con l’Arabia Saudita pronto ad accoglierlo.

Muriel via dall’Italia, c’è l’Arabia Saudita nel suo futuro?

Ecco l’annuncio dell’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà che ha rivelato nuove indiscrezioni in merito all’addio di Muriel dall’Atalanta. Ad oggi il club neroazzurro di Bergamo è in attesa e aspetta l’arrivo del calciatore che dovrà raggiungere il ritiro della squadra. Successivamente si penserà al calciomercato e all’eventuale proposta dell’Arabia Saudita per Muriel.