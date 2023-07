Inter, vendetta immediata: doppio scippo alla Juve

Il blitz bianconero per Lukaku spinge l’Inter a guardare avanti: nel mirino due calciatori, arriva lo sgarbo ai bianconeri.

Intromissione, sgambetto, sgarbo. I commenti di tifosi e addetti ai lavori dopo la rottura fra l’Inter e Lukaku stanno lasciando spazio al lavoro in casa nerazzurra.

Inevitabile nascondere la delusione per una lunga trattativa, blindata con il Chelsea prima della giravolta del belga, ora in orbita Juve. Marotta e Ausilio però sanno bene che non c’è tempo da perdere, facendo leva su una cifra importante destinata ad un centravanti sempre più vicino ad abbracciare Allegri.

Non c’è nulla di scontato in un mercato dominato dai milioni in arrivo dall’Arabia ma ricco di veri e propri “casi” che cambiano l’opinione dei tifosi sui calciatori.

Ecco perché un nuovo sgarbo potrebbe essere imminente e questa volta sarebbe Ausilio a cercare il blitz mettendo il bastone fra le ruote nel piano di rinascita bianconero orchestrato da Giuntoli. Il direttore sportivo ha messo in cima ai dossier di mercato i nomi di due calciatori, destinati probabilmente a rientrare in un duello di mercato proprio con l’Inter.

L’Inter alza la testa: due colpi pronti, è duello con la Juve

Allegri ha dettato a Giuntoli le necessità, e la trattativa per Lukaku potrebbe portare a Torino il centravanti a lungo cercato dal tecnico, ma anche un buon gruzzolo di milioni derivanti dalla eventuale cessione di Vlahovic. La cifra sarà utilizzata per colmare i vuoti in rosa, dando la caccia agli esterni chiesti dall’allenatore ma anche ad un centrocampista in grado di garantire muscoli, corsa e anche gol alla Juve.

Sono due infatti gli obiettivi sui quali lavoreranno alla Continassa ma nelle ultime ore anche l’Inter sembra pronta a dare la caccia a due elementi pronti ad approdare in Serie A. La formula con cui il Barcellona potrebbe cedere Franck Kessié, destinato a partire per una cifra fra i 15 e i 20 milioni, fa gola anche ad Ausilio, da tempo sulle tracce dell’ex Atalanta e Milan. L’Inter potrebbe quindi piombare sul centrocampista fortemente voluto da Allegri, ma anche reagire tentando l’assalto ad un altro elemento che Giuntoli vorrebbe portare a Torino.

Noah Okafor, centravanti in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo, nonostante la giovane età ha già messo a segno 25 reti e 17 assist in poco più di 70 presenze nel campionato austrico e, cosa che più conta, anche 6 gol in 16 apparizioni in Champions League. Un bottino di tutto rispetto per il 23enne attaccante svizzero, da tempo nel mirino di molti club di Serie A. Milan e Juve registrano però la decisione dell’Inter, decisa con i soldi destinati all’acquisto di Lukaku a puntare su Okafor e Kessié. La calda estate dell’addio al belga e dei colpi di scena potrebbe quindi arricchirsi di un nuovo capitolo. Ausilio sembra essere pronto a reagire.