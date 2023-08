Napoli, colpo a sorpresa: è fatta, via alle visite mediche

Dopo Natan il Napoli ha completamente a sorpresa battuto il secondo colpo in entrata del suo calciomercato estivo. Contro ogni pronostico, infatti, senza che mai nessuno ne parlasse sino ad oggi, il club campione d’Italia ha chiuso un’operazione lampo che fa decisamente tirare un sospiro di sollievo a Garcia ed a tutta la piazza.

Visto l’andazzo di quest’estate sembrava quasi impossibile assistere ad acquisti di qualità del Napoli, ma d’altronde De Laurentiis ci ha sempre abituati a sorprese del genere, e neanche in questo caso il patron azzurro si è smentito.

Definiti gli ultimi dettagli, il neo acquisto del Napoli è atteso già nelle prossime ore in Italia per svolgere tutto l’iter necessario prima di firmare il suo contratto con gli azzurri.

Ultim’ora Napoli: acquisto a sorpresa di ADL, è fatta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo alcune settimane di stallo pare essersi finalmente sbloccato in questi giorni. L’intenzione di De Laurentiis è quella di mettere a disposizione di Garcia una rosa completa e competitiva entro il 12 di agosto, obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche prima dell’ultimatum che si era imposto il patron azzurro.

Dopo aver chiuso la questione difensore centrale, individuando in Natan il sostituto ideal di Kim Min Jae, il Napoli ha a sorpresa in mattina chiuso per un giocatore che andrà a rinforzare, sia da un punto di vista tecnico che fisico, il centrocampo di Rudi Garcia. Nel corso di questi giorni sono stati fatti nomi diversi per gli azzurri in quel reparto, ma come al solito De Laurentiis ha deciso di fare da sé stupendo tutti con un’operazione della quale non si poteva neanche lontanamente immaginare.

Stando infatti a quanto riferito poco fa dalla stampa francese, il Napoli ha definito l’acquisto di Jens Cajuste dal Reims in questo calciomercato.

Calciomercato Napoli, è fatta per Cajuste: via alle visite mediche

E’ fatta per l’arrivo di Jens Cajuste al Napoli in questo calciomercato. Il 23enne svedese, oramai ex State Reims, è atteso in Italia già nelle prossime ore per svolgere le visite mediche a Villa Stuart e firmare il suo contratto con i campioni d’Italia.

Al momento non sono state rese ancora note le cifre dell’operazione, ma secondo dati Transfermarkt il valore del cartellino di Cajuste dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro. Essendo il Reims bottega cara, il club francese potrebbe aver portato il Napoli anche a spendere 10 milioni di euro, ma solo al momento dell’ufficialità scopriremo i reali costi di questa trattativa.

Napoli: Cajuste non esclude Veiga o Koopmeiners

L’arrivo di Jens Cajuste non esclude un altro rinforzo a centrocampo, che possa essere Veiga o Koompeiners. Stando alle ultime notizie, infatti, il mediano svedese altro non è per il Napoli che un sostituto numerico di Ndombele, che all’occorrenza può essere utilizzato anche al posto di Lobotka. Il vero investimento che De Laurentiis farà in mediana sarà, come detto, per uno fra Veiga e Koopmeiners, nomi che fanno sognare la piazza azzurra.