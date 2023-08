Calciomercato: pronti 40 milioni per Nico Gonzalez

Nico Gonzalez verso la cessione? Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Firenze, la permanenza dell’esterno viola nella squadra di Vincenzo Italiano non sarebbe più così scontata.

Fiorentina: Nico Gonzalez verso la cessione

L’ultima stagione di Nico Gonzalez alla Fiorentina non è stata la più esaltante. Complice un infortunio complicato che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione, l’argentino ha perso la Nazionale e la possibilità di diventare Campione del Mondo, riprendendosi solo nel finale. Tuttavia le qualità dell’esterno albiceleste sono innegabile.

Per questo motivo Nico Gonzalez continua ad essere ambito da diversi club di Serie A e non solo. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, il club di Rocco Commisso dopo aver ceduto Cabral al Benfica per 20 milioni di euro, potrebbe privarsi anche di un altro attaccante.

Nelle ultime ore potrebbe arrivare a Firenze un’offerta da parte del Brentford di 30 milioni di euro sul piatto per Gonzalez.

Una cifra importante che però non sembra poter convincere il ds Pradè. Il club toscano, infatti, crede che questa offerta possa ancora salire.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, infatti, il Brentford si starebbe muovendo con forza per acquistare in questa sessione di calciomercato l’esterno argentino. Per farlo il ricco club di Premier League avrebbe già stanziato 30 milioni di euro per il cartellino di Nico Gonzalez. Dopo gli ammiccamenti arrivati dall’Arabia un mesetto fa, la pista inglese potrebbe spaiare le carte.

Fiorentina: con 40 milioni di euro Gonzalez partirà

I 30 milioni di euro che il Brentford sarebbe pronto a proporre alla Fiorentina per Nico Gonzalez, come detto, ad oggi sembrerebbero non bastare. L’offerta, infatti, non verrebbe accettata dalla Fiorentina che per privarsi dell’esterno chiede 40 milioni.

Una cifra elevata ma alla quale il Brentford potrebbe in ogni caso arrivare nelle prossime settimane. Se il club inglese dovesse alzare la somma per la Fiorentina, a quel punto i viola darebbero il loro ok alla cessione, non prima di aver trovato un sostituto.

Tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina potrebbe tornare di moda il nome di Domenico Berardi del Sassuolo. L’esterno neroverde, che nelle ultime settimane ha aperto ad un addio agli emiliani, attende ancora un’offerta importante. Dopo l’uscita di scena della Lazio, e quella del Milan, il club toscano è diventata una prima opzione per il classe 1994. Il capitano del Sassuolo brama una grande piazza e Firenze sarebbe il vero salto che Berardi aspetta ormai da tempo.