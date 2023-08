Morata, il futuro è ufficiale: il retroscena

Clamoroso retroscena di mercato su Alvaro Morata: l’offerta è alta, ecco dove giocherà lo spagnolo nella prossima stagione.

Il suo nome compare ad ogni sessione di mercato. Quasi come un tormentone, perché da anni, Alvaro Morata, incassa chiamate continue dalla Serie A e non solo.

Il motivo è legato ad una serie di fattori che piacciono ad allenatori di mezza Europa. Dalla duttilità, che consente cambi di modulo e che permette agli allenatori di schierarlo sia da prima punta che in altri ruoli dell’attacco, fino alle qualità umane di un calciatore che anche quando ha fatto da spettatore ha sempre lottato per trovare spazio, accettando di partire in seconda fila.

Il resto è tutto nei numeri di un attaccante che sa segnare e mandare in gol i compagni, aprendo spazi per gli inserimenti con sacrificio. Il primo a fare il suo nome, anche questa volta, è stato Max Allegri. La Juve ci ha provato, ha sondato il terreno ma si è fermata davanti alla necessità di dare priorità all’arrivo di Lukaku. In fila, dietro ai bianconeri, si sono messe prima il Milan, poi Roma e Inter, senza però trovare la chiave giusta per chiudere l’affare. I dubbi, sul futuro dell’ex Juve, sono ancora tanti. Nelle ultime ore però è trapelata la notizia di un blitz immediato, con un retroscena di mercato che fa riflettere.

Morata, novità imminenti: ecco cosa può accadere

L’Atletico Madrid ha fatto muro, respingendo ogni tipo di offerta in arrivo dalla Serie A. La valutazione di 20 milioni di euro, sommata ad un contratto oneroso, ha complicato il compito di chi ha provato a prenotare un viaggio di ritorno in Italia per l’attaccante.

Simeone stima molto Morata, e i colchoneros hanno chiarito in più occasioni di essere disposti a cedere il centravanti solo davanti ad un’offerta in linea con la valutazione fatta dal club. In attesa di proposte, però, è arrivata la scelta definitiva. Morata ha infatti firmato il rinnovo con l’Atletico, e le stesse cifre accettate, erano state proposte dall’Inter. A far naufragare l’affare messo in piedi nelle passate settimane, è stata proprio la valutazione degli spagnoli, ora decisi a mettere in piedi un’altra strategia.

Morata ha allungato il suo contratto con il club, ma eventuali offerte saranno valutate. E c’è chi sottovoce racconta di una idea di Max Allegri. L’obiettivo del tecnico livornese sarebbe di puntare ad ottenere subito Lukaku, e con il conguaglio in arrivo dal Chelsea fare un tentativo anche per il suo pupillo. Sarebbe un modo per affrontare la stagione con i due attaccanti forse preferiti dall’allenatore bianconero, ora pronto, insieme a Giuntoli, a tentare il tutto per tutto per realizzare la sua idea offensiva.