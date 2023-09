Napoli-Koopmeiners, clamoroso retroscena di mercato

Sfumato Gabri Veiga, il Napoli ci ha provato fino all’ultimo a tesserare Teun Koopmeiners in questo calciomercato. Gli ottimi rapporti con Percassi non hanno però permesso a De Laurentiis di riuscire a chiudere per l’olandese, definito ad inizio agosto addirittura incedibile dal presidente dell’Atalanta.

Nelle ultime ore di calciomercato, però, qualcosa di interessante sull’asse Napoli-Bergamo sarebbe stato registrato, come confermato anche dal retroscena trapelato nelle ultimissime ore.

Stando a questo, infatti, la storia in questa stagione di Teun Koopmeiners sarebbe potuta essere completamente diversa, visto e considerato quello che sarebbe potuto essere ma che alla fine non è stato, per il dispiacere dei tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli: retroscena Koopmeiners

Uno dei tormentoni dell’estate di calciomercato è sicuramente quello legato all’interesse del Napoli per Teun Koopmeiners dell’Atalanta. De Laurentiis voleva regalare a Rudi Garcia un colpo da campioni d’Italia, ma fra il presidente azzurro ed il centrocampista olandese si è intromesso Percassi, che si è opposto sin dal primo minuto alla cessione dell’ex AZ.

Il Napoli, tramite lavoro di intermediari ed agenti, ha fatto il possibile per convincere il presidente dell’Atalanta a lasciar partire Koopmeiners, ma niente da fare, la Dea si è tenuta stretta la sua stella. Una delusione enorme, questa, sia per i tifosi che per lo stesso De Laurentiis, sul quale ci sarebbe però un incredibile retroscena di calciomercato che avrebbe potuto incredibilmente stravolgere le carte in tavola a pochissimi giorni dalla chiusura della sessione.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, nonostante i continui ‘no’ da parte dell’Atalanta, a pochi giorni dalla chiusura della finestra di trasferimenti il Napoli avrebbe presentato una maxi offerta per Teun Koopmeiners. Un tentativo fine a se stesso quello provato dai campioni d’Italia, considerato il fatto che l’olandese, alla fine, è rimasto in quel di Bergamo.

Napoli, maxi offerta last minute per Koopmeiners: le cifre

Anche in questo caso la testardaggine di Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto avere la meglio su tutto. Il presidente del Napoli voleva regalarsi il colpo dell’estate, Teun Koopmeiners, ma in questo caso è stata l’Atalanta, o meglio Percassi, ad avere la meglio, nonostante l’ultimo importante maxi tentativo dei campioni d’Italia.

Stando a TMW, infatti, negli ultimi giorni di calciomercato il Napoli avrebbe offerto alla Dea ben 47 milioni di euro per Teun Koopmeiners, cifra rifiutata dal club bergamasco solo perché non c’era il tempo materiale per andare a sostituire l’olandese.

Napoli, rimpianto Koopmeiners: a giugno sarebbe stato azzurro

Ad oggi, considerata come è andata l’estate, Koopmeiners potrebbe definirsi il più grande rimpianto del Napoli. Stando infatti a quanto ripotato da TMW, se De Laurentiis avesse messo sul tavolo quella cifra a Percassi a giugno, l’olandese senza troppi problemi sarebbe diventato un nuovo giocatore dei campioni d’Italia. Ad oggi rimane solo la curiosità di vederlo in maglia azzurra, ma nessuno esclude che questo non possa comunque succedere prossimamente.