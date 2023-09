Mourinho attaccato: “È un asino, un problema per la Roma”

La stagione della Roma non è iniziata come ci si aspettava, e forse per la prima volta da tre anni a questa parte José Mourinho non è più intoccabile. Al momento la classifica parla di una lupa irriconoscibile ed in piena zona retrocessione, con solo un punto all’attivo, conquistato alla prima di campionato contro la Salernitana.

Che la sosta possa servire alla Roma per rivitalizzarsi ed a Mourinho per cambiare leggermente atteggiamento ed idee di gioco, anche se in carriera si è sempre dimostrato essere fedele al suo credo, nonostante le critiche.

Critiche che nella giornata di oggi sarebbero arrivate da un alto dirigente del calcio italiano, che senza peli sulla lingua ha avuto il coraggio di definire lo Special One un asino, oltre che un problema per questa Roma.

Mourinho attaccato dal dirigente: round 2, accuse pesanti

In qualche modo José Mourinho deve far parlare di sé, nel bene o nel male. In questo periodo, però, il nome dello Special One è al centro dell’occhio del ciclone per un inizio di stagione decisamente sotto le aspettative della Roma, che nonostante l’ennesimo calciomercato importante non da ancora l’impressione di poter concorrere allo scudetto.

Colpa della dirigenza, dei giocatori o dell’allenatore? Puntare il dito contro qualcuno adesso, oltre che essere prematuro, sarebbe anche sbagliato, ma in realtà lo storico direttore Pietro Lo Monaco ha le idee abbastanza chiare. A 10 dall’ultimo battibecco proprio con lo Special One, l’ex Catania è intervenuto ai microfoni di Tv Play parlando di Mourinho, avvalorando ancora di più la tesi che fece all’epoca basandosi su questo disastroso inizio di stagione della Roma.

Il direttore ha infatti detto: “Mourinho? E’ un grande, eccelle nel levare la pressione dai suoi giocatori, nel motivarli, ma in ambito tattico è un asino. Non riesce neanche un minimo ad esprimere il proprio lavoro sul campo, e questo non fa altro che darmi ragione, dato che 10 anni fa già lo dissi e venni attacco dallo stesso Mourinho”.

Lo Monaco contro Mourinho: “E’ un problema per la Roma”

Lo Monaco non si è limitato a discutere l’operato di Mourinho ai microfoni di Tv Play. Lo storico direttore italiano ha definito lo Special One addirittura un problema per la Roma, non la salvezza:

“Mourinho? E’ un problema per la Roma, e non ha fatto altro che portare ancora più confusione. Perché prendere Renato Sanches quando c’è bisogno di giocatori integri? Perché Azmoun e Lukaku quando Belotti aveva finalmente iniziato a segnare? Ha avuto troppa carta bianca, e la gente rischia di stancarsi”.

Quale obiettivo per la Roma? Lo Monaco ha le idee chiare

A Tv Play il direttore Lo Monaco ha anche parlato di quello che potrebbe essere l’obiettivo stagionale della Roma, mostrando comunque sempre qualche perplessità: “La Roma? Con tutto l’organico a disposizione può essere una seria pretendete alla zona Champions, ma si sa, nel calcio, con i se e con i ma non si va da nessuna parte”.