Svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore, ore decisive

La prima panchina della stagione è ufficialmente saltata. Nelle scorse ore, tramite una nota sui propri canali ufficiali, il club ha infatti comunicato l’esonero dell’allenatore dopo un inizio di stagione più che disastroso.

A dirla tutta, né tifosi né addetti ai lavori si sarebbero mai aspettati che la dirigenza potesse prendere una decisione così importante così presto, praticamente ad inizio stagione, ma l’unica motivazione plausibile è che qualcosa fra le parti possa essersi definitivamente rotto.

Adesso la panchina è dunque libera, senza proprietario, ma a quanto pare il club avrebbe già individuato l’allenatore al quale affidarla almeno fino alla fine della stagione. I contatti fra le parti sono continui per cercar di raggiungere il prima possibile un accordo, per il quale le sensazioni sono più che positive.

Esonero e nuovo allenatore: il club ha scelto

Un inizio di stagione catastrofico, uno dei peggiori negli ultimi anni, ha portato il club ha prendere una decisione sofferta: ovvero quella di esonerare l’allenatore. Come detto nessuno si sarebbe mai aspettato una decisione del genere così presto, visto e considerato che stiamo ancora all’inizio della stagione, ma a quanto pare separarsi forse era la soluzione migliore.

Lasciatosi alle spalle il passato, la squadra ha bisogno di rialzare la testa e ripartire subito, così da rientrare immediatamente in corsa per gli obiettivi stagionali. Per farlo c’è bisogno di far sedere in panchina un nuovo condottiero, un uomo dalle spalle larghe in grado di poter tirare fuori dalla tempesta la squadra. Nel corso di queste giorni tanti profili di allenatori sarebbero stati sondati dalla dirigenza, ma la scelta alla fine sarebbe ricaduta su un nome importante, che senza ombra di dubbio potrebbe dare una grossa mano.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, dopo aver esonerato in mattina Quique Setien, il Villarreal è alla ricerca di nuovo allenatore, con Julen Lopetegui che rappresenta essere la prima scelta del Submarino Amarillo.

Villarreal, Lopetegui prima scelta: nel frattempo squadra affidata al ds

Julen Lopetegui è la prima scelta del Villarreal per la panchina. Il Submarino Amarillo, dopo aver esonerato Quique Setien, è pronto ad avviare i contatti con l’ex Wolverhampton per convincerlo a diventare il nuovo allenatore del club.

Le sensazioni dalle parti dell’estadio de la Ceramica sono positive, ma la dirigenza vuole comunque essere prudente visto che Lopetegui ha estimatori da tutti il mondo. Nel frattempo, in attesa di novità, la squadra è stata affidata al direttore sportivo Miguel Angel Tena, che dirigerà l’allenamento domani mattina.

Non solo Lopetegui: il Villarreal segue anche un italiano

Julen Lopetegui è la prima ma non unica opzione per la panchina del Villarreal. Stando alle ultime notizie, infatti, il Submarino Amarillo starebbe valutando anche Gennaio Gattuso come nuovo allenatore, reduce dall’ultima esperienza proprio in Spagna al Valencia.