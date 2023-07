Calciomercato Napoli: ecco il sostituto di Kim, arriva per 18 milioni

Il Napoli vuole sferrare il primo colpo di calciomercato. Arriva per il post Kim, servono 18 milioni: affare per Rudi Garcia

La dirigenza partenopea è pronta ad accontentare l’allenatore francese, Rudi Garcia, con un rinforzo importante per la difesa azzurra. Kim ha salutato ormai da tempo i partenopei, che ora cercano un sostituto all’altezza per la prossima stagione. Colpo da 18 milioni di euro, ormai ci siamo.

Un nuovo innesto di qualità per la retroguardia a disposizione di Rudi Garcia. Un profilo da urlo per la società partenopea pronta a tornare protagonista in Serie A e in Champions League sfidando i migliori club d’Europa. Idee entusiasmanti per la prossima stagione andando così a puntellare ogni reparto, ma la priorità resta la difesa. Un colpo subito in arrivo per pensare alla prima sfida ufficiale.

Calciomercato Napoli, affare per la difesa: colpo per Garcia

Novità importanti in casa Napoli per quanto riguarda il sostituto di Kim, che è diventato da pochi giorni ufficialmente il difensore del Bayern Monaco. Ora con Juan Jesus, Ostigard e Rhamani, il pacchetto arretrato degli azzurri sarà rinforzato con un elemento di spessore con esperienza anche a livello internazionale. La priorità resta la difesa: ecco il colpo per Garcia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli non molla assolutamente la pista che porta al centrale francese, classe 2000 in forza al Wolfsburg, Maxence Lacroix. Lo scout del Napoli l’ha monitorato a lungo in questi lunghi anni, ma ora potrebbe arrivare la chiusura. La dirigenza partenopea dovrà trovare in tempi brevi un sostituto all’altezza di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco. Un colpo importante per regalare a Rudi Garcia un altro elemento di qualità per rinforzare il reparto difensivo dopo l’addio eccellente del centrale coreano, protagonista in maniera assoluta della stagione da campioni d’Italia.

Il difensore francese può agire sia in una difesa a quattro che a tre: strutturato fisicamente visto che raggiunge i 190 cm, è molto bravo anche nelle palle inattive a favore incutendo così timore alle difese avversari sugli sviluppi di angoli e punizioni. Ora il Napoli cercherà di sferrare il colpo decisivo per puntellare la rosa azzurra a disposizione di Garcia. Ore frenetiche ed intense per ingaggiare il forte centrale del Wolfsburg, pronto a cambiare aria volando di fatto a Napoli. Un centrale fisico per affrontare i migliori attaccanti d’Europa: affare sempre più vicino per accontentare il neo allenatore Rudi Garcia.