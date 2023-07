Calciomercato, niente Real Madrid per Mbappé: scelta clamorosa

Il futuro di Kylian Mbappé torna ad infiammare le scelte di calciomercato dei club europei e mondiali: ora cambia tutta la finestra trasferimenti.

Kylian Mbappé è pronto a lasciare il PSG. Non sta più bene a Parigi e ha avuto una forte discussione con il presidente Nasser Al-Khelaifi, tanto da non essere stato convocato per la tournée in Giappone del club francese. Nonostante il rinnovo di contratto faraonico della passata stagione, ha deciso di lasciare la capitale francese per una nuova avventura: ma non al Real Madrid.

Il futuro di Mbappé tiene il mondo del calcio con il fiato sospeso. Dalla sua decisione verrà scatenato un effetto domino di attaccanti senza precedenti.

Calciomercato, il PSG si libera di Mbappé: le ultime

Il futuro di Kylian Mbappe è nuovamente il centro del calciomercato estivo. L’attaccante francese è stato ad un passo dal Real Madrid l’anno scorso ma non è stato definito l’accordo tra le società: e ora è tempo di una nuova querelle tra le parti in causa. Ha rinnovato con il PSG solo un anno fa, diventando il giocatore francese più pagato di sempre e uno dei più pagati al mondo, ma ora non è felice e vuole cambiare aria.

Mbappé sarà anche per questa estate l’uomo mercato ma questa volta il suo addio al PSG è certo. È stato ad un passo dal Real Madrid ma poi Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi non hanno trovato l’accordo economico per il trasferimento.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Kylian Mbappé non sarà al PSG. A sorpresa, però, non sarà neppure il Real Madrid la squadra che accoglierà il fenomeno francese.

Mbappé lascia il PSG: c’è l’Arabia Saudita

Kylian Mbappé potrebbe definitivamente cambiare la scena del calcio mondiale. Ha dato tutto al PSG, è stato l’uomo chiave delle ultime stagioni ed è uno dei calciatori della TOP5 del mondo del calcio. C’è stata una rottura definitiva con il PSG e ora il presidente ha deciso di metterlo ufficialmente in vendita, ma solo per cifre astronomiche. Al-Khelaifi non intende perderlo a parametro zero e vuole cederlo subito.

Mbappé può lasciare anche l’Europa e scegliere l’Arabia Saudita per il suo futuro. Sarebbe una decisione clamorosa ma non impossibile, secondo quanto riferisce Sport.

Sulle sue tracce c’è l’Al-Hilal che ha deciso di fare di tutto per portarlo nel campionato saudita.

Mbappé in Arabia Saudita cambia il mercato della Serie A

Mbappé in Arabia Saudita cambierebbe tutti gli scenari di mercato del calcio europeo. In primis darebbe al Medio Oriente la spinta finale per diventare il riferimento calcistico nel mondo e poi permetterebbe al PSG di spendere cifre importantissime per tanti altri campioni.

Osimhen, Vlahovic, Leao e Lautaro Martinez rischierebbero di lasciare la Serie A per firmare con il club francese che, a quel punto, sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante.