La notizia è clamorosa e trova conferme: Cristiano Ronaldo ora rischia grosso, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

I milioni dell’Arabia, una carriera da top a livello mondiale e ora una lega che sta facendo di tutto per costruire accanto al suo nome un campionato competitivo, strappando ai campionati europei talenti e top player.

Cristiano Ronaldo non è solo il volto della Saudi Pro League. Il portoghese rappresenta il vero investimento che ha consentito agli arabi di allungare la schiera dei calciatori da portare nella Lega. Una sorta di investimento, costato cifre astronomiche, ma in grado di trasformare il calcio in una nazione e probabilmente in un intero continente che ora non vede l’ora di conoscere i bin in arrivo dall’Europa.

Cr7 ha deciso di accettare un ruolo da pioniere del calcio saudita, ha incassato un contratto astronomico, ma ha commesso un passo falso durante un match che potrebbe pagare a caro prezzo. La notizia arriva dall’Inghilterra e anticipa una comunicazione pronta ad essere indirizzata al portoghese. Il suo errore è stato documentato con tanto di foto che stanno facendo il giro del web e dei social, e per certi versi è clamoroso.

Ronaldo, che combini! Salta il contratto faraonico?

Una semplice amichevole, per scaldare i muscoli in vista della prossima stagione e attirare l’interesse dei fan. Quando c’è di mezzo Cristiano Ronaldo, del resto, la curiosità è tanta e il seguito è globale.

Proprio per questo motivo il paso falso commesso da Cr7 non poteva passare inosservato. Sui social è infatti immediatamente rimbalzata la foto del calciatore, da anni uomo simbolo della Nike, con i parastinchi dell’Adidas. Scrutando bene l’immagine, si notano nelle trasparenze dei calzettoni i supporti utilizzati per evitare problemi durante gli scontri con gli avversari, e Cristiano Ronaldo ha scelto proprio il marchio della grande multinazionale tedesca.

Un autogol clamoroso, forse l’unico della sua carriera. Una scelta destinata a trasformarsi in effetti pesanti per il campione ex Juve, svelata dal Daily Mail. Il tabloid racconta che il marchio americano potrebbe valutare la cessazione immediata di un contratto decennale da circa 150 milioni di euro, che ha garantito a CR7 cifre astronomiche e potrebbe farlo anche nei prossimi anni.

During Al-Nassr's pre-season friendly against Celta Vigo earlier this week, Cristiano Ronaldo wore Adidas shinpads. The Portuguese is well-known for having a sponsorship agreement with Adidas' main competitors, Nike. pic.twitter.com/hZrDHSmDQu — Football España (@footballespana_) July 20, 2023

Per la cronaca la partita ha fatto registrare un pesante ko dell’Al Nassr, battuto con 5 reti di scarto dal Celta Vigo. Ronaldo però potrebbe perdere qualcosa di più importante per una svista che di certo non può passare inosservata e che sta scatenando l’ironia del web.