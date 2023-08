Napoli, colpo UFFICIALE e sfottò ai rivali: il video crea polemiche

Annuncio con sfottò, in risposta a quanto era accaduto di recente: il Napoli ufficializza così il proprio colpo, annunciandolo sui social attraverso una frecciata diretta ad un club in particolare.

Sono stati mesi roventi quelli in casa Napoli, con alcune vicende di calciomercato che riguardano ancora un’uscita con Zielinski e Osimhen al centro delle stesse questioni.

Il Napoli, dopo aver chiuso Pierluigi Gollini, ha annunciato un altro colpo di calciomercato ed è il secondo per il club campione d’Italia. All’interno dell’annuncio ufficiale però, nel video pubblicato dalla SSC Napoli, una frecciata chiara e tonda per quanto è accaduto di recente, con la società di Aurelio De Laurentiis che non le ha mandate a dire.

Annuncio con polemica: sfottò e frecciata sul colpo, il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale ha visto protagonista colui che giocherà titolare nel Napoli, probabilmente, nella prossima stagione che è praticamente alle porte.

Una frecciata diretta, al club e ad un giocatore in particolare, per quanto riguarda il nuovo acquisto del Napoli. Il tutto, attraverso il video ufficiale con tanto di canzone di Umberto Tozzi, sulle note di “Ti Amo”.

Il riferimento è chiarissimo, da parte del Napoli, che risponde così al Lens con una frecciata diretta, dopo aver preso Natan dal Red Bull Bragantino. Il motivo è legato all’annuncio che fu del Lens sul rinnovo di Danso, ormai ex obiettivo di calciomercato del club partenopeo.

Il Napoli annuncia Natan e distrugge il Lens: frecciata e risposta al club su Danso

Il Lens annunciò, qualche giorno fa, il rinnovo di Danso. Fu polemica, una caduta di stile da parte del club francese che prese letteralmente in giro il Napoli per quello che è stato il mancato arrivo del giocatore in terra partenopea, con qualche parola stereotipata all’indirizzo del club italiano, che oggi risponde con il colpo Natan.

Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha utilizzato la canzone italiana di Umberto Tozzi, facendo riferimento al “soldo” citato dal Lens, risultato troppo basso, per il colpo Danso che non è mai arrivato dunque al Napoli. Il club partenopeo, che ha puntato poi su Natan prendendolo nell’immediato, ha risposto dunque così.

Ultime Napoli, altra frecciata dopo il video annuncio: si scatenano i social

Si scatenano i social in merito alla risposta e contro-risposta legata alla “faida” social, appunto, tra Napoli e Lens. Le due squadre, tra l’altro, potrebbero clamorosamente incontrarsi in Champions, di fronte al possibile sorteggio tra le urne che sarà a fine agosto. E, in tal caso, ne vedremo delle belle…