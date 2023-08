Infortunio e tegola: disastro Inter, il comunicato ufficiale

Disastro per un problema che compromette probabilmente la prima parte di campionato dell’Inter, a causa dell’infortunio.

Tegola durissima per Simone Inzaghi, come comunicato nella nota ufficiale apparsa sul sito del club interista che ha annunciato il problema in difesa e che manda in apprensione lo staff tecnico e di mercato, considerando quella che è un’emergenza vera e propria che si rifletterà sul mercato.

L’Inter deve chiudere in fretta i colpi che riguardano il reparto difensivo perché, stando a quel che riportano dal sito ufficiale del club nerazzurro, per le prime giornate del campionato di Serie A, Inzaghi rischia di restare senza difensori a sua disposizione. Ecco di seguito, quanto accaduto ad Appiano Gentile, con comunicato ufficiale da parte del club.

Inter, infortunio e tegola: emergenza in difesa

Emergenza in difesa per l’Inter di Simone Inzaghi, a poche settimane dall’inizio del campionato. Perché tra due settimane, appunto, c’è il Monza.

Un derby lombardo che va affrontato senza uno dei principali perni della difesa, con l’Inter che dovrà sistemare qualcosa nelle retrovie a causa appunto del problema riscontrato e annunciato in giornata, dopo gli esami strumentali sostenuti dal giocatore.

Secondo quanto annunciato dall’Inter, infatti, l’infortunio di Acerbi sarebbe al soleo e rischia di compromettere l’inizio di stagione della difesa interista. Il club di Milano ha annunciato quelle che sono le sue condizioni, nel dettaglio, in un comunicato ufficiale.

Notizie Inter, infortunio Acerbi: le condizioni nel comunicato ufficiale

Quello che segue, è il comunicato ufficiale sulle condizioni di Francesco Acerbi dopo l’infortunio:

“Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e, per lui, c’è un problema muscolare al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà monitorata giorno per giorno”.

Il calciatore sarà infatti valutato in un iter riabilitativo, per cercare di metterlo in condizione per tornare ad allenarsi con il gruppo squadra, al più presto possibile.

Infortunio Acerbi, i tempi di recupero: quali partite salterebbe con l’Inter

Francesco Acerbi spera di recuperare dal suo infortunio se non per il Monza, almeno per la seconda giornata di campionato, riuscendo a giocare una almeno delle tre prime sfide che anticiperanno la sosta del week-end del 10 settembre.

Da valutare dunque per il match col team brianzolo, poi l’Inter sfiderà Cagliari e Fiorentina, prima di una sosta che darà pausa all’Inter fino al derby di Milano della quarta giornata di campionato, contro il Milan.