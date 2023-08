Serie A, colpaccio Zapata: in Champions League, maxi-operazione con l’Atalanta

In un club di Champions League, c’è una maxi-operazione da parte di un club di Serie A per Zapata e non solo.

La bellezza di tre acquisti per un club ai vertici del campionato italiano, come riportato e svelato da una delle principali testate giornalistiche in Italia, con le uscite dall’Atalanta che ha preso Scamacca, Touré e De Ketelaere – presto anche il belga sarà cosa da considerare ufficiale -, per completare la rosa di uno dei principali club candidati al prossimo Scudetto.

Ai vertici si sta muovendo il mercato per i grandi colpi Scudetto e occhio a quanto accadrebbe all’Atalanta, con la Dea che potrebbe separarsi da molti dei suoi calciatori, per un cambio generazionale che vedrà protagonista l’uscita anche di Zapata, idolo principale del popolo bergamasco fino a pochi anni fa.

Serie A, tre acquisti dall’Atalanta: maxi-operazione, la rivelazione

La rivelazione sulla maxi-operazione riguarda un club in particolare, tra quelli in cima alla classifica di Serie A della passata stagione.

Perché con l’intenzione di confermare quanto fatto di buono nel campionato scorso, un club in particolare starebbe avanzando contatti per parlare non solo di Zapata, ma di ben tre calciatori che sono stati messi sul banco per la rivoluzione, in uscita, dalla Dea.

Contatti tra l’Inter e l’Atalanta, sarebbero infatti avanzati anche su Zapata. E oltre al bomber colombiano, che arriverebbe come quarto attaccante dell’Inter, ci sono in ballo altri due nomi per l’organico del club di nerazzurro. A Marotta e Ausilio l’arduo compito di concretizzare gli affari il prima possibile, considerando che anche agosto sta arrivando quasi alla metà del suo mese.

Mercato Inter, ipotesi Zapata: ma ci sono altri due nomi

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Zapata è l’idea per l’attacco dell’Inter e Duvan non è l’unico nome protagonista dei contatti tra Inter e Atalanta. I due club nerazzurri, come riportato dal quotidiano piemontese, sarebbero in contatto anche per parlare di Toloi e Demiral.

Zapata non avrebbe più spazio a Bergamo, con l’arrivo sia di Tourè che di Scamacca che chiude le cose per lui e per Muriel anche, considerando la quantità importante di attaccanti presenti in rosa. Pertanto, Zapata si separerà dall’Atalanta e l’Inter è pronta ad approfittarne. Sullo sfondo anche i due difensori, tra le idee per la difesa a tre di Inzaghi.

Ultime Inter, priorità Zapata: l’Inter sceglie Toloi e Demiral per la difesa

Toloi e Demiral potrebbero finire all’Inter, la priorità in questo momento per il club nerazzurro è quella legata alla punta, che potrebbe essere trovata nel nome di Duvan Zapata.