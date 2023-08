Calciomercato Napoli: caccia al sostituto di Osimhen

Victor Osimhen via dal Napoli? L’attaccante nigeriano, a sorpresa, potrebbe lasciare la Serie A nel corso di questa sessione di mercato. La richiesta da parte di De Laurentiis di 200 milioni di euro sembrava una “follia”, la classica cifra da “no grazie” alle offerte in arrivo per la punta. Ed invece nelle ultime ore l’offerta dell’Al-Hilal si starebbe avvicinando a tale cifra.

Napoli: senza Osimhen serve una punta

Quale sarà il destino di Victor Osimhen? L’attaccante del Napoli sembrava ad un passo dal rinnovo del contratto con gli azzurri. Dopo aver vinto lo scudetto, la cessione del nigeriano a fine stagione sembrava scongiurata vista la mancanza di club pronti a mettere sul piatto le cifre richieste da De Laurentiis. Per tale ragione la strada verso il rinnovo del contratto di Osimhen sembrava ormai tracciata.

Tuttavia, negli ultimi giorni di mercato, l’interesse dell’Al-Hilal per Victor Osimhen sembra aver spaiato le carte. Il club arabo, infatti, dopo aver messo sul piatto 40 milioni di euro a stagione per il contratto di Osimhen, starebbe cercando di convincere anche il Napoli a cedere la punta. Come riportato dal CDS, ADL continua a lavorare per il rinnovo e sarebbe arrivato a 10 milioni di euro complessivi più due clausole (una per l’Europa e una per l’Arabia). Per il Napoli però sembra giunta anche l’ora di cautelarsi e cominciare a pensare ad un sostituto di Osimehn.

La sua cessione, infatti, rischierebbe di compromettere la stagione della squadra di Garcia. Ma gli azzurri, con 200 milioni nelle casse, potrebbero chiudere un colpo importante. Da Romelu Lukaku a Folarin Jerry Balogun, passando per Morata e perché no lo stesso Vlahovic.

Con i soldi derivanti dalla cessione del nigeriano, gli azzurri potrebbero virare sugli obiettivi di mercato di Juventus, Inter, Roma e non solo.

Napoli: Lukaku l’idea? Le ultime

Come noto, il Chelsea continua a lavorare alla cessione di Romelu Lukaku (nel mirino della Juve). Per il belga il club inglese chiede 40 milioni di euro. Una cifra elevata, ma non impossibile per il Napoli se cedesse Osimhen. Anche l’ingaggio del belga sarebbe alla portata degli azzurri visto che il rinnovo di Osi (10 milioni) costerebbe agli azzurri più dello stipendio del belga, che può contare sul decreto crescita. Occhio anche allo stesso Balogun, grande obiettivo dell’Inter. L’attaccante dell’Arsenal costa quanto Lukaku. Vlahovic ha un prezzo di 65 milioni di euro mentre Morata circa 21.

Ad oggi il primo nome sulla lista degli obiettivi di mercato del Napoli resta David del Lille. L’attaccante canadese piace da tempo agli azzurri, ma è anche lui sulla lista dell’Al-Hilal, per questo le sorprese sono sempre dietro l’angolo.