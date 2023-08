“Bidone ciccione”: incredibile rivelazione su Lukaku

Le ultime parole su Romelu Lukaku hanno letteralmente spiazzato tutti i tifosi: insulti pesanti per il bomber belga.

La trattativa tra Juventus e Chelsea per arrivare a uno scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic prosegue senza sosta. Come ormai noto, la distanza tra i due club è solo sul conguaglio che i londinesi dovrebbero garantire ai bianconeri. La Juve, infatti, chiede circa 40 milioni, mentre i Blues sono disposti a versarne non più di 30. Tuttavia, l’impressione degli esperti di calciomercato è che i prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare lo stallo e completare questo scambio.

Un’operazione che però non convince molti tifosi juventini, che sui social hanno già espresso il loro forte disappunto per questa mossa. Tra le principali critiche c’è il fatto che Vlahovic ha 23 anni e tutta una carriera davanti, mentre Lukaku ne ha compiuti 30 e nelle ultime due stagioni il suo rendimento in termini realizzativi è sceso rispetto al passato.

Ma le polemiche non si soffermano solo su questo aspetto. Sul web in tanti fanno notare come alcune testate abbiano cambiato completamente parere su Lukaku, passando dagli elogi quando indossava la maglia dell’Inter alle pesanti critiche di oggi. In particolare viene messo in risalto come il bomber belga sia in sovrappeso e ormai un giocatore in fase calante.

Lukaku, parole durissime: i tifosi non se l’aspettavano

Una ricostruzione che tuttavia non convince il giornalista Sandro Sabatini, volto noto di Mediaset, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio ha voluto dire la sua su questo scambio che appare ormai imminente. Anche per Sabatini il bomber serbo è senza dubbio un profilo su cui puntare per il futuro, mentre prendere Lukaku – che lo scorso anno ha segnato 14 reti, lo stesso bottino di Vlahovic – significa fare una scelta nell’immediato.

Tuttavia Sabatini non condivide la campagna denigratoria messa in piedi in questi giorni nei confronti dell’ex attaccante dell’Inter. Il giornalista ritiene “paradossale” che Lukaku sia passato dall’essere un trascinatore e l’uomo scudetto dei nerazzurri a essere considerato “un bidone ciccione“.

“Non ricordo una campagna tanto ostile nei confronti di un giocatore“, ha poi aggiunto Sandro Sabatini, puntando il dito verso chi cerca di dipingere Lukaku come un giocatore di scarso valore. La Juventus, dal canto suo, sembra non preoccuparsi affatto di queste critiche: l’obiettivo dei bianconeri è chiudere l’affare al più presto. Allegri spera di poter accogliere Lukaku già entro questa settimana o comunque di averlo a disposizione per la prima di campionato a Udine.