Calciomercato: Balotelli torna in Serie A, destinazione a sorpresa

Mario Balotelli è pronto a tornare in Italia. Secondo le ultime notizie di mercato, l’attaccante italiano sarebbe diventato un nuovo obiettivo di un club di Serie A.

Mercato: ci siamo, Balotelli torna in Italia

Dopo le voci sul possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A, l’idea si starebbe trasformando in pista completa. Come noto, infatti, l’idea di Balotelli sarebbe quella di tornare a giocare in Italia. Nel corso del mercato 2023 il nome di Supermario era stato accostato al Cagliari di Claudio Ranieri.

Ad oggi, tuttavia, questa trattativa pare essersi raffreddata anche perché, nelle ultime ore, sarebbe emerso un nuovo club sulle tracce di Balotelli.

La volontà dell’attaccante ex Milan, oggi reduce da una stagione poco esaltante al Sion, è quella di tornare a giocare in Serie A. Dopo aver fallito in massima serie con la maglia del Brescia, Balotelli a 33 anni sembra aver trovato la maturità per rimettersi in gioco a grandi livelli. Per questo motivo il suo entourage starebbe lavorando per riportare il calciatore in Italia.

Secondo quanto riportato da calcioweb.eu, Mario Balotelli, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe rescindere col club svizzero nelle prossime ore. Per lui ci sarebbe il forte interesse del Torino di Urbano Cairo.

Torino: Mario Balotelli nel mirino

La squadra di Ivan Juric cerca da tempo una punta che possa garantire gol pesanti. Nonostante l’esplosione di Sanabria e la buona stagione di Pellegri, il tecnico ex Verona avrebbe chiesto al proprio presidente un ulteriore innesto in attacco. Dopo aver chiuso il colpo Vlasic, infatti, il Torino cerca un attaccante che possa finalizzare il gioco offensivo di Juric.

La soluzione Balotelli a zero potrebbe essere quella giusta per il Torino.

Sotto la rigida guida di Juric, Supermario potrebbe ritrovarsi o mettere la parola fine alla propria carriera in Italia. Un out-out per il quale oggi Balotelli sembra pronto.

Se la trattativa andasse in porto, infatti, questa potrebbe essere per l’attaccante l’ultima chance di dimostrare a tutti il proprio valore prima dell’inevitabile fase calante della carriera visto che Balotelli, classe 1990, non avrà ancora molte altre stagioni a disposizione per cancellare l’etichetta di Bad Boy che da anni si trascina dietro.

Dopo le esperienze al City e al Livepool in Premier, al Nizza e al Marsiglia in Francia, e diversi avventure in Italia l’ultima chiamata potrebbe arrivare da una piazza importante come Torino. Piazza che potrebbe veramente esaltarlo visto il grande rapporto che resta tra la squadra e la tifoseria. Per Cairo sarebbe un rischio, ma anche una grande opportunità.