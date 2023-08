Calciomercato, ha detto “sì” al Napoli: sarà il terzo colpo più costoso della storia

Il calciomercato del Napoli vede protagonista uno dei gioielli del calciomercato europeo, seguito dai top club mondiali.

Il giovane calciatore che sarà a disposizione di Rudi Garcia, presumibilmente a stretto giro, arriva dall’estero ed è destinato a diventare il terzo acquisto più costoso della storia del Napoli. Al primo e al secondo posto figurano i nomi di Osimhen e Lozano, il calciatore che arriva sarà più pagato addirittura di Gonzalo Higuain, che arrivò a Napoli per diventare leggenda in Serie A con i suoi 36 gol trovati fino alla rovesciata contro il Frosinone.

Ed è proprio a Frosinone che riparte il campionato dei campioni d’Italia, con Rudi Garcia che spera di trovare un quarto innesto di calciomercato dopo i colpi già conclusi che vedono protagonisti i nomi di Gollini, Natan e Cajuste. Il Napoli avrebbe già avuto il “sì” da parte di un calciatore tra i più forti in Liga, secondo quanto riferito quest’oggi.

Calciomercato Napoli: il colpo segna la storia, il giocatore ha detto sì

Il calciatore ha già detto sì al Napoli, senza troppi indugi, per l’occasione di giocare titolare nell’undici di partenza dei campioni d’Italia.

Un altro calciatore dallo stesso club di uno dei calciatori che ha fatto poi le fortune del Napoli, provenendo ancora da lì perché, dopo quanto ha fatto con Spalletti, nel centrocampo di Garcia, ci sarà ancora lui.

Arrivò dal Celta Viga, Stanislav Lobotka, e le cose potrebbero ora ripetersi sempre dallo stesso club: Gabri Veiga ha detto sì al Napoli e segnerebbe la storia del club azzurro. Diventerebbe, infatti, il terzo acquisto più oneroso della storia del Napoli.

Mercato Napoli, le cifre dell’operazione per Gabri Veiga

Secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe alzato l’offerta per Gabri Veiga.

In un primo momento, Aurelio De Laurentiis, aveva messo sul piatto la bellezza di 30 milioni. Adesso, sul tavolo del Celta Vigo, sono stati messi ben 33 milioni di euro, cercando di alzare la proposta. Stando alle indiscrezioni, la clausola attiva per 40 milioni, il Celta Vigo vuole che venga esercitata. E il Napoli, in questi giorni, starebbe riflettendo sulla possibilità di andare verso tali cifre, rinunciando poi così a Koopmeiners dell’Atalanta.

Ultime Napoli, un altro colpo dal Celta Vigo: Gabri Veiga ancor meglio di Lobotka

Lobotka arrivò al Napoli su intuizione di Marek Hamsik, che consigliò il calciatore al club azzurro che lo monitorava già da un po’. Di nuovo dal Celta Vigo, il Napoli rischia di prendere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, tra i giovani calciatori spagnoli. Gabri Veiga, che andrebbe dunque via per 40 milioni dal Celta Vigo, arriverebbe al Napoli per giocare al posto di Piotr Zielinski, è un potenziale “crack” per la Serie A e il colpo del Napoli farebbe invidia a mezza Europa. Lui ha detto sì, ora la palla passa a De Laurentiis che dovrà esercitare la clausola rescissoria per concludere l’affare.