Una merenda ‘piccante’: Guendalina è straripante in bikini

Bellissima e straripante Guendalina Tavassi. La nota modella e showgirl si sta godendo le vacanze e non disdegna qualche buona mangiata.

Tra i personaggi che hanno sfruttato la fama e la risonanza di reality show come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, spicca sicuramente la bella Guendalina Tavassi. Un personaggio ormai piuttosto celebre nel panorama televisivo italiano.

Si tratta di una modella, showgirl ed influencer romana, classe 1986, che ha fatto spesso parlare di sé non soltanto per le suddette partecipazioni ai reality. Ma anche per la sua vita privata e sentimentale piuttosto turbolenta. A soli 37 anni infatti Guendalina è già da tempo madre di tre figli, con Gaia (la maggiore) che è già maggiorenne e bellissima, partecipante a diversi concorsi di bellezza.

Grazie a Guendalina Tavassi è divenuto piuttosto celebre in TV anche il fratello maggiore Edoardo, anche lui protagonista di diverse edizioni dei suddetti reality show. I Tavassi dunque sono una delle coppie di fratelli più seguite ed apprezzate tra televisione e social network.

Guendalina Tavassi in forma pazzesca: relax in campagna e fisico bollente

Molto seguita su Instagram, con i suoi 1,3 milioni di follower attuali, Guendalina Tavassi è dunque un personaggio che piace e convince. Per la sua schiettezza, ironia e personalità, ma anche per il suo vissuto certamente non semplice già raccontato ampiamente in varie trasmissioni.

Ma Guendalina è anche una donna bellissima e molto appariscente. La ragazza romana infatti non ha mai negato di essersi sottoposta a qualche intervento estetico, in particolare al Lato A. Esplosiva e straripante, l’ex gieffina è apparsa in costume in uno dei suoi ultimi scatti sui social.

La Tavassi si è mostrata durante i giorni di relax a I segreti del Borgo, un bellissimo resort di campagna dove sono spesso ospiti diversi vip (di recente anche Antonella Elia e Soleil Sorge) e che si trova vicino Viterbo. Un momento di riposo meritato in cui Guendalina si è mostrata in tutta la sua bellezza, con un decollété sensazionale ed un fisico da fare invidia a chiunque. Consumando tra l’altro una sana merenda a base di frutta fresca.

La bella Guendalina intanto si gode la relazione col suo nuovo compagno Federico Perna, un manager della ristorazione di Roma. I due sembrano molto uniti e questa nuova liaison è servita alla Tavassi per dimenticare la storia tortuosa con l’ex marito Umberto D’Aponte, che sarebbe persino arrivato ad alzare le mani contro la donna come testimoniato dalla stessa qualche anno fa.