Inter: si sblocca tutto per Onana, annuncio ufficiale

Ormai ci siamo, tutto pronto per il trasferimento di Onana che lascerà l’Inter e porterà una grossa cifra da poter investire nuovamente sul mercato per in nerazzurri.

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda quello che accadrà nelle prossime ore sul fronte cessioni e acquisti per l’Inter che è una delle squadre italiane e d’Europa più attiva del momento.

Ci sono delle notizie ufficiali che ora riguardano questa questione che potrebbe concludersi definitivamente da un momento all’altro. Sembra tutto pronto per ciò che accadrà.

Calciomercato Inter: cessione Onana, arriva l’ufficialità

Il mercato dell’Inter sta per sbloccarsi, sono in arrivo importanti offerte di questa sessione estiva di calciomercato che potrebbero cambiare il futuro di alcuni giocatori che tra entrate e uscite porterebbero dei cambiamenti importanti alla rosa del club nerazzurro.

Intanto, le prossime settimane saranno decisive per completare la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione e dei ritiri che ci saranno presto. Svolta importante per alcune società tra cui quella dell’Inter che sta completando operazioni di acquisti, ma anche sulle cessione è concentrato il club italiano.

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità che tutti aspettavano e adesso da un momento all’altro potrebbero arrivare soldi importanti nelle casse del club nerazzurro. La società italiana sta trattando l’uscita di Onana che lascerebbe l’Inter dopo poco più di un anno per andare a firmare con il Manchester United.

Manchester United: addio a De Gea, si sblocca Onana

Il Manchester United con un messaggio ufficiale sui social e anche lo stesso giocatore, si sono detti addio. Lo storico portiere dei Red Devils De Gea ha salutato il Manchester che ora è pronto ad investire per Onana dell’Inter.

Il club nerazzurro ha chiesto 60 milioni per lasciarlo partire, ma è probabile che proprio in queste prossime ore di inizio settimana prossima si possa andare a chiudere per 50 milioni per Onana al Manchester United.

Manchester United: il saluto di De Gea, occasione Serie A

De Gea dice addio dopo lunghi 12 anni al Manchester United, dove ha collezionato 415 presenze e vinto 1 Premier League, 1 Europa League, 2 Coppe di Lega inglesi e 1 Coppa d’Inghilterra. Saluto commovente del portiere sui social che ha fatto scoppiare in lacrime molti tifosi per il suo senso di appartenenza per questa maglia dei Red Devils. Belle parole a cuore aperto del giocatore che ora però è pronto ad una nuova sfida.

Possibile occasione in Serie A per De Gea proprio magari con l’Inter o anche la Juventus che potrebbe cedere Szczesny per una buona cifra e puntare forte sul portiere spagnolo che va verso i 33 anni. Da svincolato arriveranno molte offerte e qualcosa potrebbe muoversi nuovamente in Spagna o anche l’Arabia Saudita potrebbe convincerlo.