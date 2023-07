Addio a fine agosto: è tutto deciso in casa Juventus

Stando alle ultime indiscrezioni la Juve avrebbe già deciso tutto: entro fine agosto avverrà la separazione.

La Juventus ha deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri malgrado i risultati negativi di queste ultime due stagioni. I vertici di Madama hanno ribadito piena fiducia al tecnico livornese che “non è mai stato in discussione“, come ha affermato in TV il CEO dei bianconeri, Maurizio Scanavino. Dal canto suo, lo stesso Allegri ha chiaramente dimostrato di voler rimanere sulla panchina della Juve per riportare la Signora al vertice del calcio italiano.

L’allenatore toscano ha infatti rifiutato alcune ricchissime proposte giunte dall’Arabia, dove lo avrebbero ricoperto d’oro (si è parlato di un triennale da 30 milioni di euro a stagione). Tuttavia, la scelta di proseguire con Allegri – che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione – non è piaciuta a buona parte della tifoseria, che invece chiedeva un cambio in panchina.

In tanti, specialmente sui social, continuano a sostenere l’importanza di una svolta nella guida tecnica, puntando su un allenatore in grado di dare un gioco più offensivo e propositivo. Ecco perché sono in molti a sperare che nel corso di questi mesi estivi qualcosa possa ancora accadere. Qualcuno non esclude che si possa arrivare a una separazione anche a ritiro in corso, un po’ come avvenuto nel 2014 con Antonio Conte. All’epoca il successore del tecnico salentino fu proprio Allegri, stavolta potrebbe avvenire il contrario, con Conte a prendere il posto del livornese.

Juve, separazione a fine agosto? Cosa trapela

Finora non ci sono indizi su una separazione tra Allegri e la Juve, mentre è giunta più di un’indiscrezione su un possibile addio che invece potrebbe consumarsi nelle prossime settimane. I bianconeri, come noto, stanno cercando di piazzare diversi giocatori che non rientrano nei piani della società. Dopo aver salutato Di Maria, Paredes e Cuadrado, la Juve sta provando a liberarsi anche di Alex Sandro, oltre ai calciatori rientrati dai vari prestiti (Arthur, Zakaria, McKennie).

Ci sono poi vari giovani che hanno giocato in prestito in altri club nell’ultima stagione e che sperano di ottenere una chance da Allegri. In questa lista rientra anche Cambiaso, che ha disputato una buona annata nel Bologna di Thiago Motta collezionando 34 presenze tra campionato e Coppa Italia. Tuttavia proprio il Bologna ha chiesto alla Juve di poter avere in prestito per un altro anno l’ex genoano.

Una richiesta che Madama potrebbe anche accogliere positivamente, specialmente se a Torino dovesse sbarcare Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli. Su Cambiaso, però, non c’è solo il Bologna. Anche la Fiorentina ha chiesto informazioni alla Juve sul 23enne: l’idea è sempre quella del prestito. L’impressione è che comunque l’eventuale trattativa non si sbloccherà a breve: molto probabilmente si arriverà a fine agosto.