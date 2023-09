Calciomercato: Papu Gomez pronto a firmare, la scelta

Importanti notizie che riguardano il futuro del Papu Gomez pronto ad una nuova avventura. L’ex attaccante dell’Atalanta è pronto a ricominciare per giocare per una nuova società.

Ci sono delle novità in arrivo riguardo il giocatore argentino che ha intenzione di approdare in una nuova società per andare a giocare con un altro club e mettersi ancora in mostra nel calcio che conta.

Diverse e importanti offerte arrivate a lui e il suo entourage, ma niente da fare. Al momento c’è intenzione di chiudere con una nuova squadra per rimettersi in mostra negli ultimi anni.

Calciomercato: futuro Papu Gomez, la scelta

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro del Papu Gomez che ormai è pronto a firmare e comunicare quella che sarà la sua prossima avventura. Fino a questo momento il giocatore è rimasto svincolato e ora potrebbe arrivare la scelta giusta dopo le ultime offerte ricevute.

Dopo aver detto addio al Siviglia ha rifiutato importanti offerte anche in Arabia Saudita, perché la volontà del giocatore è ancora quella di restare in Europa. Il Papu Gomez è pronto ad una nuova squadra e molto presto lo comunicherà.

Calciomercato: due offerte per il Papu Gomez

Il calciomercato per il Papu Gomez si accende con due offerte su tutte pronte a diventare ufficiali. C’è qualcosa di concreto che riguarda il futuro dell’argentino conteso dal Metz in Francia e dal Karagumruk in Turchia.

Sono due quindi le offerte per il Papu Gomez che deciderà insieme alla sua famiglia dove andare a giocare. Tra Metz e Karagumruk ci sono importanti progetti pronti per l’argentino che nelle prossime ore prenderà una scelta definitiva per rimettersi subito in mostra nel corso della stagione.

Calciomercato Serie A: Gomez non torna

Niente ritorno in Italia quindi per il Papu Gomez, perché il giocatore argentino andrà a giocare per una nuova squadra nelle prossime settimane distante dal nostro campionato di Serie A. Diverse le società italiane che si sono interessate al giocatore che ora però è pronto a dire addio definitivamente all’Italia, perché sarà difficile tornare nei prossimi anni.

Le prossime ore proprio saranno decisive per il ritorno al calcio del Papu Gomez che ha da settimane firmato la rescissione con il Siviglia e si è liberato pronto per firmare con una nuova squadra. Le voce sul ritorno in Italia sembrano ormai definitivamente spente per lui.