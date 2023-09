Le Nazionali non portano buone notizie alla Roma di José Mourinho che perde per infortunio un altro giocatore come Gianluca Mancini. Il calciatore si è infortunato nelle ultime ore.

Inizia la nuova stagione e continuano ad arrivare problemi per il club giallorosso che è tormentato dagli infortuni da anni e la questione continua ad essere preoccupante.

Situazione non facile questa per il club capitolino che sta vivendo una situazione difficile in vista di quelli che saranno i prossimi impegni della società che è messa alle strette.

Roma: infortunio Mancini, le condizioni

E’ una situazione d’emergenza quella della Roma che ha perso un altro giocatore per infortunio come Gianluca Mancini. Il momento è complicato e bisognerà capire come risolvere al meglio questa vicenda visto che la società deve fare i conti con continui infortuni che hanno colpito la società in questi ultimi tre anni sotto la gestione di José Mourinho.

Ora serve sapere come si potrebbe arrivare ad una soluzione in vista delle prossime settimane, anche perché il club in quel reparto è messo alle strette bisognerà capire come andrà a finire tutto questo. Gianluca Mancini si è infortunato in Nazionale e ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia di Spalletti. Ora in apprensione c’è la Roma che vuole capire come si risolverà questa vicenda.

La Roma ha perso per infortunio Mancini che ora mette in difficoltà il proprio allenatore nelle scelte in vista delle prossime settimane. Perché il giocatore rischia di dover essere obbligato a fare le proprie scelte in vista dei prossimi impegni che si giocheranno nelle settimane a venire tra Serie A ed Europa League. Quasi sicuramente al rientro della sosta non ci sarà il centrale italiane che ha accusato un problema muscolare.

Roma: rientro Mancini, quante partite salta

Ancora non è chiaro quanto starà fuori Gianluca Mancini che si è infortunato e dovrà fare i conti con un recupero nei prossimi giorni, prima però ci saranno degli accertamenti per capire che tipo di infortunio ha accusato il giocatore della Roma.

In base a cosa uscirà fuori dagli esami strumentali che la Roma potrà capire quante partite salterà Mancini tra campionato e competizioni in Europa. Sembra ormai certo che non ci sarà dopo la sosta per giocare contro l’Empoli.

Roma: chi gioca al posto di Mancini

Considerando quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni a Mancini, al momento Mourinho ha già preso una decisione riguardo la prossima scelta per la difesa con N’Dicka e Llorente che andrebbero ad affiancare Smalling.