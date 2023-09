Fantacalcio, occhio al regolamento: la 19ma giornata lo impone

Gli appassionati di Fantacalcio dovranno prestare particolare attenzione alla 19a giornata: il regolamento impone una verifica dettagliata

In questi giorni i tanti appassionati di Fantacalcio, il Fantasy game per eccellenza del calcio italiano, si stanno organizzando per iniziare a loro modo la stagione. L’asta iniziale è sicuramente il momento più “solenne” e importante che si attende.

Se ne vedono tantissime proprio durante le ultime settimane. Quest’anno però c’è da fare i conti con un problema del calendario che imporrà un maggiore occhio al regolamento.

La Lega serie A, infatti, ha reso noto gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 5a alla 19a giornata, ovvero la prima del 2024. Proprio quel turno lì è da cerchiare in rosso, soprattutto per gli amanti del Fantacalcio. Non sarà un turno di campionato regolare, ma andranno prese delle decisioni magari già da adesso.

Al centro del primo turno del nuovo anno c’è la Supercoppa Italiana, che come noto da quest’anno sarà allargata a quattro squadre, con semifinali e finale. Ne prendono parte prima e seconda dello scorso campionato più la vincente della Coppa Italia e la finalista. Dunque nell’ordine Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina.

Fantacalcio, occhio al regolamento: il “problema” della 19a giornata

La Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita e avrà inizio proprio nel weekend in cui si disputerà la 19a giornata. Dunque i quattro match delle squadre in questione sono stati rinviati.

Si tratta di Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio che sono state tutte posticipate al 23 e al 24 gennaio. Dunque avremo un turno di campionato monco, con soli sei match su dieci. Ma qui viene il dilemma: cosa fare con i voti di queste otto squadre al Fantacalcio? Per questo i tanti appassionati dovranno decidere bene il proprio regolamento. Le soluzioni comunque sono molteplici.

Si va dal mettere il 6 politico alle otto squadre in questione a “congelare” la giornata e aspettare i recuperi che, come già detto, tra l’altro hanno anche già una data. Si tratta di aspettare solo una ventina di giorni. Il resto probabilmente verrà deciso anche in base a ciò che dice il regolamento in materia di match rinviati, come può capitare in caso di maltempo o altri problemi.

Verosimilmente sarà applicata la stessa regola anche in questo caso, sebbene sia a discrezione di ogni singola Lega decidere cosa fare in maniera autonoma. Non c’è un regolamento univoco per casi di questo genere. Dunque, cari fantacalcisti, occhio alla 19a giornata!